Uuring: aasta lõpuks on Spotifysse üles laaditud 43 miljonit uut lugu

Andmetöötlus- ja analüütikafirma Luminate uue uuringu järgi jõuab muusika voogedastusplatvormidele iga päev 120 000 uut lugu ning kui see arv jääb samaks, on aasta lõpuks Spotifysse üles laaditud kokku 43 miljonit uut lugu.

Aasta esimese kvartali andmete järgi on voogedastusse üles laaditud 10,8 miljonit lugu, mis on üle poole rohkem kui aastal 2018, kui kogu aasta peale avaldati voogedastusplatvormidel 16,4 miljonit uut lugu, vahendavad Mixmag ja We Rave You.

Luminate (endine MRC Data and Nielsen Music) mõõtis statistikat ISRC-de (International Standard Recording Code, helisalvestise rahvusvaheline standardnumber) ehk muusikahelifailide põhiselt. See statistika on märkimisväärne kasv võrreldes 2022. aastaga, kui päevas laaditi üles keskmiselt 93,4 tuhat uut helifaili.

Samas ei ole kõik voogedastusse üles laaditud helifailid traditsioonilised muusikapalad. On ka kategooriad, nagu valge müra, millest on kujunemas omaette majandusharu, ja tehisintellekti abil loodud lood, mille osakaal on samuti kasvamas ning mis on omakorda tekitanud poleemikat.

Luminate märgib uuringus, et kui päevas üles laaditud lugude keskmine arv jääb samaks, on aasta lõpuks Spotifysse üles laaditud kokku 43 miljonit uut lugu. Samuti tõi uuring välja, et ülemaailmselt kasvab nõudluspõhise muusika-voogedastuse kasutus iga aasta esimeses kvartalis 23 protsendi võrra.

Uuringu andmed näitavad, et nõudluspõhise muusika-voogedastuse kasutus ainuüksi USA-s on tõusnud 14,2 protsendi võrra, kusjuures kõige kiirem on kasv olnud žanrites, nagu ladina-, kantri- ja maailmamuusika.