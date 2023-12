Toomas Olljum: Spotify muudatused Eesti artiste ei mõjuta

Spotify uued reeglid pahandavad paljusid väiksemaid ja iseseisvaid artiste, aga Made in Baltics tegevjuhi Toomas Olljumi ja Kurvad Uudised Records ühe asutaja Kohvri sõnul see Eesti artiste oluliselt ei mõjuta.

Uuest aastast teeb voogedastuse turuliider Spotify oma väljamaksereeglites muudatusi, mis on pahandanud paljusid väiksemaid ja iseseisvaid artiste kui järjekordne näide sellest, kuidas striimi-gigant väiksemaid tegelasi koorib ja juba niigi väikese palukese hoopis laualt ära koristab.

Uue aasta alguses jõustuvatest muudatustest pakub kõige enam kõneainet uus alammäär, mille järgi ei maksta artistidele tasusid lugude eest, millel on viimase 12 kuu jooksul alla 1000 kuulamise. Spotify tegevdirektori Tom Connaughtoni sõnul vabaneb tänu muudatusele järgmise viie aasta jooksul miljard dollarit, mida tõusvate ja professionaalsete artistide vahel ära jagada.

Sellega soovitakse lülitada rahapajast välja n-ö muusikalised petised, kes laevad üles massiliselt "võltslugusid", millelt iga ühe pealt tulevad sendid lõpuks euro või rohkemgi kokku annavad.

Muusik ja ajakirjanik Damon Krukowski ütles The Guardianis, et uued muudatused pärsivad alternatiivmuusikute tööd, kes on suurte artistidega võrreldes juba niigi kehvas olukorras. Kuna Spotify jaotab raha proportsionaalselt ühest potist, siis võidavad Krukowski sõnul muudatusest ikkagi kõige rohkem maailma suurimad artistid.

"Lühidalt öeldes see Eesti artiste ei mõjuta," ütles Sony Musicu kohaliku muusikaharu Made in Baltics asutaja ja tegevjuht Toomas Olljum ERR-ile antud intervjuus. "1000 striimi siia sinna ei mängi suures plaanis mingit rolli. Rahaliselt on see umbes 2,5 eurot ning kui vaadata Eesti artistide keskmisi kuulamisi, siis on see suures pildis pigem tilk meres," ütles Olljum.

"Kui artist piirdubki 12-36 kuu jooksul alla 1000 striimiga loo kohta, siis ei ole Spotify uus strateegia kõige suurem takistus ja probleem, mida adresseerida. Spotify soovib oma otsusega siiski n-ö päris artistidele raha juurde tuua," ütles Olljum ja lisas, et vaatas huvi pärast läbi oma kataloogi ning alla 1000 kuulamise aastas pole isegi vanematel mitte-aktiivsetel ansamblitel või lugudel, mis pole aastaid uut muusikat välja andnud.

Seda arvamust jagub ka värske iseseisva plaadifirma Kurvad Uudised asutaja ning ansamblist 5miinust tuntud Kohver. "See kolm eurot kedagi rikkamaks või vaesemaks ei tee. /.../ Kui lool on [aasta jooksul] alla 1000 kuulamise, siis see võib tähendad ühte kahest asjast – kas tegemist on internetiprügiga või tegemist ei ole internetiprügiga, aga keegi teeb midagi väga valesti," ütles Kohver.

"Esimesel juhul lasub probleem pigem lisaks serveriruumi hõivamisele ka muudes momentides. Keegi peab neid lugusid sisestama, keegi peab nende üle arvestust ja raamatupidamist. Ebavajalik. Eelkõige keskkonna seisukohalt," ütles Kohver.

Teisel juhul jääb Kohvri sõnul artistil süüdistada ainult iseennast. "Probleem lasub pigem artisti võimetuses see alla 1000 kuulamisega lugu kuulajateni viia. Et hea asi end ise müüb, on müüt," nentis Kohver.

Olljumi sõnul aitab uus reegel võidelda hoopis suurema murega, milleks on muusika hulga meeletu kasv voogedastusplatvormidel. "Kui Instagram tegi kõigist fotograafid, TikTok videoloojad, siis praeguste trendide järgi saavad kõik ka muusikaloojateks," tõdes Olljum.

Kuigi muusika hulk pidevalt kasvab, siis maksvate kasutajate lagi on Spotifys olnud Olljumi sõnul käes juba mitu aastat. "Tänapäeval ei saa striim olla põhifookus. Küsimus on selles, kuidas luua tugevat emotsionaalset sidet kuulajaga, kes tahab astuda dialoogi ja kaasa lüüa," selgitas Olljum. "Kui maadelda ainult striimirahadega, siis see on lühinägelik ja üleeilne küsimus," lisas ta.

Kurvad Uudised plaadifirma esindaja sõnul on täna vaja lisaks teole ka äratuntavat ja unikaalset nägu. "Kasuks tuleb ka see, kui see nägu suudab rohkem kui kaks huvitavat lauset järjest öelda. Seega, kui kellelgi jääb 1000 kuulamise pealt oma 3 kulli teenimata, siis on see pigem koht peeglisse vaatamiseks," ütles Kohver.

Kõige polariseerivama muudatusega on seotud ka teised strateegiad, mille peamine eesmärk ongi nn internetiprügiga võitlemine. Näiteks tõstetakse 30 sekundilt kahele minutile minimaalset pikkust, mis peab olema "funktsionaalsetel mürasalvestistel", et kuulamiste pealt raha teenida. See tähendab, et kavalatel "muusikutel" ei piisa enam sadade kaupa 30-sekundiliste kahinate üleslaadimisest, et seeläbi taskuraha teenida.

Sama kirve kolmandaks teraks on võitlus kunstlikult tekitatud kuulamiste vastu. Uuest aastast hakkab Spotify karistama levitajaid või plaadifirmasid, kes oma lugude kuulamisnumbreid bot'ide või nn klikkimisfarmidega kunstlikult suurendavad.