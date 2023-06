Tallinnas leiab aset Eesti esimene LGBT+ luuleslämm

Tuleval teisipäeval, 6. juunil toimub Tallinnas Eesti esimene kväärslämm. Üritus leiab aset LGBT+ kultuurifestivali Baltic Pride raames ning selle eesmärk on anda hääl kohalikule LGBT+ kogukonnale.

Kväärslammil on oodata esinejaid nii Eesti LGBT+ luuletajate ridadest kui kohaliku slämmi koorekihist. Luuleslämmi ajal kuulutatakse välja ka konkursi "Eesti otsib kõige kväärimat luuletust" võitjad, kes samuti laval üles astuvad, lisaks on avatud vaba mikrofon.

Kväärslämmi õhtu peaesineja on Suurbritannia slämmpoeet Jasmine Gardosi.

Jasmine on Birmingham Poet auhinna laureaat, mitmekordne slämmitšempion, beatbox'er ja Out-Spoken Prize for Poetry võitja.

Jasmine'i looming keerleb identiteedi, LGBTQI+ ja vaimse tervise teemade ümber. Tema luulet on avaldanud Button Poetry, tema tööd on olnud üleval Tate Modern'is ning ta on esinenud muu hulgas nii Glastonbury festivalil kui BBC raadios.

Hetkel tuuritab Jasmine Suurbritannias oma debüüt-show'ga "Dancing To Music You Hate", mis keskendub soolisele identiteedile, miksides luulet, beatbox'i ja keldi dubstep'i.

Üritus toimub 6. juunil kell 21 Heldekese baaris.