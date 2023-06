Lil Till andis välja debüütalbumi "Raha üle kõige"

"See album on see, mida kõik teised Eestis proovivad ja tahaksid teha, aga nad proovivad liiga kõvasti," ütles Lil Till. "Kõik mu unistused on alati täide läinud. Näiteks kunagi tundus Nublu väga kauge ja unistasin temaga koos loost, aga nüüd on see albumil. Ja ma ei pabista ka, kui mõned minu unistused pole veel juhtunud, sest aeg ei ole päris. See tähendab, et kui ma juba olen unistanud, siis kuskil tulevikus on need asjad täide läinud. Nüüd mul on lihtsalt vaja sinna jõuda."

"See on stiilipuhas moderne räppmuusika. Olen alati rääkinud, et hea räppmuusika baseerub paljuski elukogemusele. Ja vaatamata Tilli noorusele, on tal elukogemust rohkem kui paljudel eakaaslastel," kommenteeris Genka ja lisas, et Lil Tillil on hea tunnetus, et kuidas sellise muusika tegemine käib. "See on üsna oluline nüanss, sest paljudel teistel artistidel see puudub. Lisaks on ta sündinud artist."

Lil Tilli debüütalbum "Raha üle kõige" valmis möödunud aastal. Albumi produtsendid on Jordan Nassar ja Boipepperoni.