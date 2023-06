Boipepperoni avaldas uue singli "qmiseb"

Boipepperoni sõnul räägib lugu "qmiseb" kõrvavilinast, mille takaitseväe lasketiirus sai. "Vahepeal läheb ära see kumin, vahepeal tuleb tagasi, imelik kumin on ta," mainis ta ja kinnitas, et kui alguses oli vastik, siis nüüd on armas. "Kui ta läheb, siis ma igatsen teda, kui ta jääb, siis ma tahan, et ta läheks."

Värske singli on mix'inud Karl Killing, master'i tegi Gevin Niglas. Peagi annab plaadifirma Kurvad Uudised välja ka Boipepperoni debüütalbumi.

Kevadel andis Boipepperoni koos An-Marleniga välja loo "Kosmoselaeval", aasta algul ilmus singel "M & vein".