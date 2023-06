Tallinna Linnateater toob Harjumaal välja kaks suvelavastust

8. juunil jõuab Arvo Pärdi keskuses publiku ette Riina Roose eestvedamisel, kuid trupi koostöös sündinud muusikalavastus "Seitsmemagajapäev", mis uurib une- ja hällilaulude maailma.

Sarnaselt Roose varasemate lavastustega "Eesti teatri laulud", "Eesti filmi laulud" ja "Osnap", on "Seitsmemagajapäevas" lisaks muusikale oluline roll ka sõnal, mis avab lugude ja nende autorite tausta.

Lavastaja Riina Roose sõnul inspireeris teda Arvo Pärdi keskuse akustika. "Arvo Pärdi Keskuse akustika on lavastuse üks olulisemaid tegureid – sealne saal lubab kuulata inimhäält võimendamata, tema loomulikkuses ja nüansirohkuses, andes muusikaliselt väga omanäolise ja intiimse kogemuse," kirjeldas ta.

"Seitsmemagajapäeva" muusikajuht on Riina Roose, kunstnik Anu Konze ja valguskunstnik Emil Kallas.

Esitajad: Jan Ehrenberg, Andero Ermel, Hele Kõrve, Maiken Pius, Liis Remmel, Sandra Uusberg, Kaspar Velberg.

Tallinna Linnateater "Sünnipäevapidu" Autor/allikas: Siim Vahur / Tallinna Linnateater

10. juunil näeb Saku vallas Rehe küünis ilmavalgust Alo Kõrve lavastatud Harold Pinteri "Sünnipäevapidu".

"Sünnipäevapeo" loo keskmes on endine pianist Stanley, kes on pagenud maailma eest kehvakesse mereäärsesse pansionaati ja elab seal pererahva hoole all eraklikku elu. Tema sünnipäeval saabub aga majja kaks kummalise olekuga võõrast ning olukord võtab ootamatu ja sünge pöörde.

"Sünnipäevapidu" on žanrilt nii absurditeater kui ohukomöödia, kus lihtsa igapäevase dialoogi taga peidab end midagi pahaendelist. "Sünnipäevapidu" on Harold Pinteri esimene täispikk näitemäng ja üks tema enimlavastatud näidendeid.

"Mind huvitas Pinter kui absurdikirjanik. "Sünnipäevapeo" kõla tänases päevas, kurjuse ja armastuse ja võimu ja vaimu ja hirmu ja julguse ületamise võimalikkus ning võimatus. Ja kui absurdne see on, et ma seda teen," sõnas lavastaja Alo Kõrve.

Tõlkijad Joel Sang ja Triin Sinissaar, kunstnik Martin Mikson, kostüümid Martin Mikson ja Anna-Liisa Pärt, valguskunstnik Jürgen Jaam, helikujundaja Arbo Maran ja liikumisjuht Rauno Zubko.

Osades: Simo Andre Kadastu, Külli Teetamm, Argo Aadli, Maris Nõlvak, Tõnn Lamp, Mart Toome.