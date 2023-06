Tartu 2024 avab suvise kontserdisarja Harkivi ooperikooriga

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 alustab kontserdisuve Tartu linna päeval Ukraina ooperikoori galakontserdiga, mis on pühendatud vabadusele. Viie nädala jooksul astuvad teiste seas lavale Reket, Ivo Linna, Gerli Padar, Bedwetters ja Daniel Levi.

Tartu 2024 suvine kontserdisari saab stardi neljapäeval, 29. juuni kell 19 galakontserdiga Vabaduse puiesteel, kus ühtlasi algab üle kuu aja kestev Autovabaduse puiestee. Tegu on toetusavaldusega Ukrainale ja ukrainlastele, kes end Venemaa täiemahulise agressioonisõja eest kaitsevad. Ühtlasi on kontsert kummardus kõikidele kaasmaalastele, kes on sel keerulisel ajal Ukrainat aidanud ja toetanud.

Tartu linna päeval tuleb lavale Ukraina Harkivi riikliku ooperi- ja balletiteatri ooperikoor. Ukrainlastega esinevad koos eurolaulik Alika, ooperilauljad Mirjam Mesak (Baieri riigiooper), Elena Bražnik, Janne Ševtšenko ja Reigo Tamm (Rahvusooper Estonia) ning dirigent Aleksandr Bražnik (Vanemuise teater) Pärnu linnaorkestriga.

Esitlusele tuleb tuntud ooperi- ja operetiklassika. Kontserdist teeb otseülekande Eesti Televisioon.

"Tartu 2024 kontsertide sari on mitmekülgne ning kõnetab igas eas publikut," rääkis Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juht Marili Vihmann.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kureeritud kontsertidel esinevad: