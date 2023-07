Galerii: Tallinna Kunstihoone avab Lasnamäel näituse "Hellalt hoia mind"

Osalevad kunstnikud Bas Jan Ader, Agnė Jokšė, Morta Jonynaitė, Sandra Kosorotova, Keiu Maasik, Maija Mustonen, Marko Mäetamm, Sarah Nõmm, Hanna Piksarv, Mark Raidpere, Elīna Vītola. Näituse kuraator on Siim Preiman.

"Eestis, mis on kolme taasiseseisva kümnendi jooksul liikunud jõudsalt võrdsema ja vabama ühiskonna suunas, on päevakorral keerulised ning vastakaid arvamusi tekitavad küsimused. Hirmu ja pahameelt tekitavad migratsioon, julgeolek ja toimetulek, looduskeskkonna häving ning muutuvad traditsioonid," rääkis kuraator Siim Preiman.

"Need Eesti elanikud, kes ise lõimumiseks initsiatiivi ei näita, eemalduvad üksteisest, mille üks tunnistaja on pealinnas Euroopa mõistes rekordkiirusel kasvav segregatsioon. Vahel näib, et pigem liigume üksteise mõistmisest üha kaugemale. Miks on vaja kriisi, et tunneksime naabris ära inimese? Kuidas saaksime üksteist leida varem, kuidas saaks selline hoolitsus olla meie argipäeva osa?"

Preiman lisas, et põles sellisest hoolivast utoopiast unistades läbi, aga tasahaaval korjas ennast jälle kokku, tutvudes kunstiteoste ja kunstnikega, kes isiklikust kogemusest lähtuvalt heidavad valgust kogemustele ja küsimustele, mis alati ei saa tema jaoks väärilist tähelepanu või mida peetakse lausa tabuks.

Näitusel, mis suhestub kunstihoone asukohaga Lasnamäel, tegijate sõnul konkreetseid vastuseid tõstatatud küsimustele veel ei ole, aga need ühises väärtusruumis hõljuvad teosed osutavad, et teadmised üksteise mõistmiseks ja edasi liikumiseks on käeulatuses.

"Juba mõnda aega olen järjepidevalt töötanud näituste kallal, mis ühel või teisel moel puudutavad kaasaegse ühiskonna valupunkte ja kitsaskohti ning püüavad natukenegi lahti sõlmida igikestvate üleilmsete kriiside pundart, et sellest saaks viivuks läbi paista mõni helge lootuskiir," kommenteeris Preiman.

Näitust saatev publikuprogramm koosneb performance'itest, vestlustest ja töötubadest, kus käsitletakse hoolitsuse ja vastutuse küsimusi nii kunsti kui ka ühiskonna vaatepunktist. Lisaks käivitub suve jooksul toiduteemaline programm "Korr-korr", mille raames toimuvad loengud ja ühiskokkamised loojate ning mõtlejatega, kelle töös on toidul eriline koht.

Näitus "Hellalt hoia mind" jääb avatuks 24. septembrini.