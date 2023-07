Tõnis Arjus: Süku peaks suurendama ökoloogilist võrgustikku Emajõe äärest Toomemäe poole

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ütles saatele "Ringvaade suvel", et ei juhtu just tihti, et kesklinnade kõige prominentsematele kohtadele rajatakse kultuuriasutused.

"Arvamusi Süku kohta on erinevaid ning need on ajas ka päris palju muutunud, sest tuleb tunnistada, iga uus ja eriti selline suur asi tekitab arvamusi ning peabki tekitama," ütles Tõnis Arjus ja lisas, et ta on isegi mõelnud, et küll oleks kurb, kui keegi midagi sellise olulise investeeringu kohta ei arvaks. "See oleks mage lugu, kui lihtsalt kehitataks õlgu ja öeldaks, et last teevad."

Arjus samas rõhutas, et Süku protsess alles jätkub ning arhitektuurivõistlus on alles eskiisietapp. "Sügisel läheme projekteerimisse, mis kestab kuni ehitushankeni 2026. aastal, seega selle ajani töötame väga tõsiselt kõikide väikeste detailide kallal," selgitas ta ja lisas, et žürii oli siiski võidutöö valimisel väga üksmeelne. "Töid laekus üle saja ja valikut oli, selle võrra oli ka palju tööd, aga žürii oli õnnelik, sest mida rohkem töid, seda rohkem, millest seast valida."

"Selline südalinna kultuurikeskus, kus kohtuvad raamatukogu, muuseum, erinevad saalid, väärtfilmikino ja muud toetavad funktsioonid, peab asuma südames, täielikus südames," ütles ta ja lisas, et ei juhtu just tihti, et kesklinnade kõige prominentsematele kohtadele rajatakse kultuuriasutused. "Tihti on ikka pangahooned, ärihooned ja ostukeskused, aga see on väga tartulik, et kultuuride keskus on just südames."

Tema sõnul on haljastuse küsimus ka Süku puhul väga oluline. "Meil ei ole kasu üksikutest haljasaladest, vaid me peame mõtlema üle linna, kuidas me need haljasalad võrgustikuks seome ning üks oluline ülesanne selle võistlusega ongi olnud suurendada ökoloogilist võrgustikku Emajõe äärest Toomemäe poole."

Võidutöö sai Arjuse hinnangul oma ülesandega hakkama kõikides skaalades. "Üks on linnalik skaala, mis on tõesti väga hästi ära tabatud, aga teine on ka sisemus, sest me ei too lihtsalt kokku raamatukogu, muuseumit, saale ja erinevaid muid funktsioone, vaid need peavadki hakkama koos tööle, looma uut väärtust," selgitas ta ja lisas, et see oli arhitektidele suur pusle, kuidas kõik programm sinna ära mahutada ja kokku panna.