Alanud Saaremaa ooperipäevadel esineb Moldova ooperiteater

Päikeselisest Moldovast Saaremaale tulnud ooperiteatri auks lehvivad Kuressaare tänavatel Moldova lipud. Teisipäeva õhtul andis Moldova rahvusooperi ja -balletiteater esimese etenduse – Puccini loodud "Turandot".

"Nad ei ole väga tänapäevase käekirjaga etendused. Nad hoiavad repertuaari, seda Maria Biešu aegset kujundust ja režiid. Ja tegelikult kõik kolm ooperit, mis Saaremaal tulevad ettekandele – "Turandot", "Boheem" ja "Aida" – kõikides nendes ooperites laulis Maria Biešu," rääkis Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk.

Eesti Kontserdi jaoks on Saaremaa ooperipäevad oma 1,2 miljoni eurose eelarvega üks kallimatest ettevõtmistest. Tänavune eelarve ja ka piletihinnad on jäänud eelmise aasta tasemele.

"Meie hinnad ei ole muutunud. Ja kui vaadata Eesti kultuurisuve ja kultuurimaastikul toimuvat, siis täna võib juba öelda, et Saaremaa ooperipäevade piletite hind on üks keskmiseid," Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

"Saaremaa ooperipäevad on Eestis kahtlemata üks olulisemaid kultuurisündmusi, mis toimuvad Tallinnast ehk Eesti Vabariigi pealinnast väljaspool. Ja see on alati väga oluline mõõde või dimensioon kultuuriliste ürituste korraldamisel ja ka riigi toetusel, kus regionaalsus on ülimalt olulisel kohal," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Mõni minut pärast tänavuste ooperipäevade avatuks kuulutamist allkirjastati leping ka juba järgnevaks aastaks. Ja Eesti Kontserdil on isegi veel pikem plaan.

"Väga konkreetsed plaanid on olemas. On ju tänavustel Saaremaa ooperipäevadel ka 2025. aasta luuregrupp kohal. Ja tegelikult ka 2026. aasta külalisteatri juhtkond, kes vaatavad olusid ja mõtlevad, kuidas planeeritud etendusi annaks Saaremaa ooperipäevadel ooperimajas mängida," ütles Orro.

Tänavuste ooperipäevade eripäraks on ka see, et reedel "Aida" etendusel pääsevad lavale ka 100 saarlast ja üks valge Muhu hobune, kuna hobust Moldovast kaasa võtma ei hakatud.