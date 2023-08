Rüütelkonna hoone renoveerimise käigus taastatakse ka 280 ajaloolist aadlivappi​

100 aastat muuseumis seisnud aadlivappe on võimalus taas esitleda seintel, kuhu need algselt 18. sajandil paigutati. "Aadlivappide kogu koosneb 280 vapist. Aadlivappide kogu on unikaalne, sest sarnaselt Eestile on täies mahus aadlivappide kogu säilinud ainult veel Soomes ja Rootsis," sõnas Kanuti konserveerimisdirektor Kalev Uustalu.

19. sajandil asusid vapid maapäevade toimumise saalis.1923. aastal võeti nad sealt maha. Seni on need olnud erinevates muuseumides. "Need 280 vappi koosnevad pappalusel olevatest vappidest, mida on 245, ja veel 35 vappi, mis on pleki peale joonistatud," selgitas Uustalu.

Pärast renoveerimistöid jõuab suur osa originaalvappidest tagasi saali, kuhu need 19. sajandi keskpaigas pandi. Ülejäänud jäävad hoiule Ajaloomuuseumisse ning neist tehakse reproduktsioonid, mis jõuavad ka vapisaali seintele.

Aadlivappide kogu korrastamine läheb maksma 157 000 eurot. Rüütelkonna hoone restaureerimistööde kogumaksumus on ligi 18 miljonit eurot.