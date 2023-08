Haapsalus näeb kahte Ülle Meistri loomingule pühendatud näitust

Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis avatud Ülle Meistri mälestusnäitusel on 40 tööd. Kui eesti publik tunneb Meistrit kõige enam raamatuillustraatori ja -kujundajana, siis nüüd on võimalik näha tema loomingu mitmekesisust tervikuna.

"Siin tahaks näidata ka sellist külge Üllest, mida võib-olla vaataja varem pole näinud, jõulisi pastelle ja söejoonistusi. Mis on veel hästi huvitav, et ta on tegelikult palju mägesid joonistanud. Noorena on ta palju matkanud, siis on ta maalinud ka mägede loodust. Hiljem on jõudnud tagasi Läänemaale ja on näha ka tema Läänemaa motiive," rääkis MTÜ Ülle Meistri Selts esindaja Liisi Taimre "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks on näitusel näha rida portreepilte. "Portreed on selles suhtes täiesti põnev eraldi grupp, et need on tegelikult tema ateljee lähedased kohalikud külainimesed. Inimesed, kes siin Läänemaal on tema ümber elanud, neid ta on maalinud," lisas Taimre.

Haapsalu lasteraamatukogus avati aga lisaks väljapanek Ülle Meistri illustratsioonidest, mille ta tegi pärandkultuuri-teemaliste väljaannete jaoks. Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg ütles, et need varem trükis ilmunud tööd on näitusel esimest korda.

"Näitus saabus meile tänu Triin Kusminile. kes on nende kolme väljaande teksti autor. Näeme siin pärandkultuuri väljaannete illustratsioone, mis on väikese viguriga, toreda meeleoluga, aga kujutavad täpselt seda, mida kõike me võiksime tähele panna, kui looduses käime," rääkis Kumberg.

Ülle Meistril valmis elu jooksul kokku üle 2000 töö.