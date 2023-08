Ülle Meistri illustratsioonikogu uueks koduks sai lastekirjanduse keskus

"Meil on suur rõõm ja au võtta oma hoole ja armastuse alla Eesti ühe enim armastatud tippillustraatori looming. Ülle Meistri helged ja rõõmsad pildid on puudutanud mitut põlve lugejaid," märkis lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone.

"Mul on väga hea meel, et Ülle pildid on nüüd kindlates kätes Eesti Lastekirjanduse Keskuses ja hästi hoitud. Sel viisil rõõmustavad need kindlasti edaspidi nii lapsi kui ka täiskasvanuid," ütles Ülle Meistri Seltsi MTÜ juhatuse liige ja kogu keskusele kinkija Liisi Taimre, mainides, et neid teoseid lisandub keskuse kogudesse tulevikus ilmselt veelgi.

Taimre andis seltsile kuuluvad 1248 Ülle Meistri originaalillustratsiooni tasuta üle keskuse kunstikogusse säilitamiseks. Teoste hulgast leiab näiteks Leelo Tungla, Heljo Männi, Kuulo Kutsari ja paljude teiste tuntud eesti lastekirjanike ja luuletajatega koostöös valminud raamatute ja kogumike illustratsioone. Aga ka pilte, mis pole raamatukaante vahele jõudnudki.

"Öeldakse, et kõik kunstnikud joonistavad iseennast. Mulle tundub selles ütlemises üksjagu tõde olevat, sest kunstnik kujutab ju seda, mis tema sees on. Olgu need karumõmmid või vanapaganad, kõik nad on Ülle piltidel soojad ja muhedad. Ümarad, naeratavad ja heade silmadega. Kurjust Ülle piltides ei ole, kurjamidki on Üllel tema pingutustest hoolimata kukkunud välja heatahtlikud. Kuis teisiti, kui kunstnikus endas see kurjusesoolikas täiesti puudus. Oli vaid soojus ja mõnus huumorimeel. Küllap on just see põhjuseks, miks Ülle pildid on nii armastatud hoolimata vanusest. Hea on teada, et kõik see soojus on hoitud ja kaitstud, et seda säilitatakse ja võimalusel näidatakse ja et ka tulevastel põlvedel on võimalik kunstniku loomingust osa saada," lisas lastekirjanduse keskuse kunstiekspert Viive Noor.

Ülle Meister (1948–2021) lõpetas 1973. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi graafika eriala raamatukujundaja-illustraatorina ning oli alates 1983. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige. Tehnikatest eelistas ta akvarelli, milles saavutas erakordse meisterlikkuse. Ülle Meistri illustreeritud ja kujundatud raamatud on saanud hulganisti auhindu, mille hulgas on nii Jaan Jenseni nimeline preemia (1986), 25 kaunima Eesti raamatu (1979, 1986, 1987, 1994), viie kaunima Eesti lasteraamatu (1999, 2008, 2009) ja Balti riikide raamatukunsti konkursi (1987) diplomid. Samuti on ta pälvinud Tallinna illustratsioonitriennaalil (2006) Eesti Lastekirjanduse Keskuse audiplomi parimale Eesti illustraatorile ja II koha Nukitsa konkursil (1994, 1998).

27. augustil tähistatakse Ülle Meistri 75. sünniaastapäeva ja sel puhul on Haapsalu laste kunstikooli galeriis avatud ka tema loomingule pühendatud näitus, mida saab imetleda kuni 9. septembrini. Lisaks saab Haapsalu lasteraamatukogus vaadata väljapanekut Meistri illustratsioonidest, mille ta tegi pärandkultuuri-teemaliste väljaannete jaoks.