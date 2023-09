Galerii: Urve Küttner avas Adamson-Ericu muuseumis näituse "Kristallisatsioonid"

Küttneri loomingus on esindatud nii monumentaalsed, roosteprotsessiga mängivad metallmaalid ja ehteinstallatsioonid kui ka lauanõude sarjad. Just materjalidega katsetamine ongi Küntterile väga iseloomulik. Kuraator Kersti Kolli sõnul peegeldub kunstniku teostes ka tema ühiskondlik närv ja enda ümber toimuva mõtestamine.

"Urve Küttnerit iseloomustab tõesti väga suur mitmekülgsus, fantaasiarikkus," sõnas Koll. "Küttner on ju metallikunstnik oma hariduselt, teda iseloomustab eri kunstižanrite vaheline piiride nihestamine, pidev uue otsimine. Kui me vaatame Küttneri pikka loometeed, siis me leiame siit väga mitmeid radikaalseid muutuseid."

"Metall – esialgu on see rooste ilus ja punane, aga aja jooksul läheb ta niisuguseks mustjaks. Mul on siin eri perioodidest töid, mis on olnud väga ilusad punased ja kui ma nüüd kümme aastat hiljem neid näitan, on nad täitsa mustaks läinud," kirjeldas Küntter. "See on meid ümbritsev elu, mida ma püüan siin omamoodi eksponeerida."