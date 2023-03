Galerii: Adamson-Ericu muuseumis avati näitus "Puude taga on mets"

Eesti kunstnikud on ajast aega kujutanud oma loomingus metsa- ja loodusmotiive. Adamson-Ericu muuseumis avatud näitus "Puude taga on mets" pakub valiku hilis-nõukogude perioodil valminud maastikke ja looma-skulptuure.

Peeter Lauritsa kujundatud väljapanek kulgeb läbi esimese korruse keldrisse, tehes põike ka muuseumi hoovi. Väljapanekust õhkub meditatiivsust ja sulnist metsarahu, aga ka inimtegevuse mõju loodusele.

Kuraator Karin Vicente tõi välja, et kui keskkonna- ja kliimateemad tekitavad praegusel ajal pigem stressi, siis see näitus püüab läbi positiivse panna keskkonda märkama, et mets on eestlastele püha ja seda tuleb hoida.

Leili Muuga, Toomas Vindi, Enn Põldroosi, Olga Terri, Olav Marani ja teiste Eesti autorite teoseid saadab Veljo Runneli helitaust. "Need on looduses salvestatud erinevate putukate ja lindude krõbinad ning helid, mida on natukene töödeldud, et natukene metsalikku atmosfääri siia luua," sõnas Vicente.

Näituse kuraator on Karin Vicente, kujundaja Peeter Laurits, graafiline disainer Kätlin Tischler-Süld ja helikujundaja Veljo Runnel. Näitus valmis koostöös Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Tartu Kunstimuuseumiga.

"Puude taga on mets" on Adamson-Ericu muuseumis avatud kuni augusti lõpuni