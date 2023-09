Galerii: Kadriorus toimus taas Kirjandustänava festival

Festival sai avalöögi Juhan Viidingu mälestuspingi avamisega Luigetiigi ääres. Sellele järgnes Viidingu tekstidest inspireeritud lühilavastus "Pink", mille autor-lavastaja on Urmas Vadi.

Tänavu oli festivalil eriliselt esil luule, kuna lisaks Viidingule ja Alliksaarele on juubeliaastad ka Hando Runnelil, Lydia Koidulal, Gustav Suitsul, Ellen Niidul, Kersti Merilaasil, Marie Underil.

Festivali programmis on taas tähelepanu all mitmesugused tähtpäevad: Juhan Viiding 75, Artur Alliksaar 100, Marie Under 140, Kersti Merilaas 110, Ellen Niit 95, Gustav Suits 140, Gert Helbemäe 110, A. H. Tammsaare 145, Hando Runnel 85, Eva Koff 50, Mehis Heinsaar 50, Lydia Koidula 180 ja Koidula tänav 100.

Lisaks tänaval asuvale välinäitusele oli Vilde muuseumi esisel alal püsti pandud Mehis Heinsaare hämarala, kus huvilised said siseneda Heinsaare loomingust inspireeritud labürinti. Laste jaoks oli loodud hiigelraamat, mille ruumilised tegelased on tuntud Fr. R. Kreutzwaldi ennemuistsetest juttudest. Lisaks vuras Eno Raua juubeliaasta puhul kohale ka Naksitrallide punane auto, mille juures võis kohata nii Muhvi, Kingpoolt kui ka Sammalhabet.

Festivalil sai osaleda vestlusringides, kus tuli juttu kirjanduse mõjust ühiskonnale, kirjandusõpikute kriisist, kirjandusest ja tehisarust ning tuleviku düstoopiatest ja utoopiatest.

Õhtu lõpetab traditsiooniline luulepiknik, kus kõlab seekord seitsme luuletaja sõna vägi. Ester Kuntu ja Ivo Uukkivi tõlgenduses tulevad esitamisele Hando Runneli, Marie Underi, Artur Alliksaare, Kersti Merilaasi, Juhan Viidingu, Ellen Niidu ja Lydia Koidula luule. Muusikat loob Mick Pedaja. Luigetiigi juures on võimalik õhtu lõppedes näha valgus- ja tantsuetendust "Suur maalritöö", millega tähistatakse Ellen Niidu 95. sünniaastapäeva.