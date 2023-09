"Plekktrummi" juubelihooaja esimene külaline on Tauri Tölpt

Eestis on külas Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeos, kelle üks missioonidest on ökoloogilise kriisi ületamine. Lisaks on Ukraina sõja taustal käimas ajalooline tüli mõjuka Moskva patriarhaadiga. Milline on õigeusu sõnum keset neid suuri vastuolusid?

"Plekktrummi" kümnenda hooaja avasaate külaline on õigeusu teoloog Tauri Tölpt, kes on ühtlasi patriarhi tõlk tema Eesti külaskäigu ajal.

"Plekktrumm" on eetris esmaspäeval, 18. septembril kell 22 ETV 2-s.