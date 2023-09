Loodusmuuseumi seenenäitus tegi taasiseseisvunud Eesti külastajarekordi

Eesti Loodusmuuseumi bioloog Loore Ehrlich selgitas, et kokku jõudis tänavusel seenenäitusel külastajate ette ligi 250 seeneliiki. "Helde seenesügis lubas meil välja panna kõigi lemmikuid – erinevaid puravikke, sirmikuid, kukeseeni ja riisikaid kui ka mürgiseid ning harva kohatavaid seeni," tõi ta välja.

Näiteks jõudsid sel korral loodushuviliste ette ka saatana-kivipuravik ja maailma kalleimaks kübarseeneks peetud männiheinik. "Viimane jõudis Lahemaalt meieni ühe armsa külastaja käe läbi näituse viimastel tundidel, olles omamoodi täpiks i-le sellel erakordsel seenesügisel," rääkis Ehrlich. Edasi läehb seen Tartusse, kus seda hakkavad mükoloogid uurima.

Kõige levinum seenenäituse konsultantidele esitatud küsimus puudutas seente söödavust. "See on väga õige lähenemine, et enne uuritakse, kas seen on söögikõlbulik. Nii mõnegi külastaja suunasime toodud seentega biojäätmete konteineri juurde," ütles Ehrlich.