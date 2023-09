"Kultuuristuudio. Arutelu" avasaade heidab pilgu kultuurkapitali kaukasse

Analüüsiva kultuurisaate "Kultuuristuudio. Arutelu" selle hooaja esimene saade vaatleb, kas kultuurkapital on lõputu allikas, millest rahastada kõiki Eesti kultuuriobjekte ja mis siis saab, kui selline ootus ka seaduseks peaks saama.

Saates arutlevad kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa ja Estonia teatri peadirektor Ott Maaten, mida teha olukorras, kus kultuuriobjektide, nagu rahvusraamatukogu, ehitamine või renoveerimine järjest kallinevate ehitushindade foonil muudkui tõuseb ja eelarvesse raha leidmisega kimpus olevad poliitikud leiavad, et parimaks rahastusallikaks selleks on just Kultuurkapital.

Samas on kultuurkapitalil seaduse järgi kohustus rahastada vaid kultuuriobjekte, mida riigikogu on lisanud riiklikult oluliste kultuuriasutuste nimekirja.

Saade on eetris neljapäeval, 21. septembril kell 22 kanalil ETV2.