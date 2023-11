Lauri Kaare: näitlejate streik oli pöörase haardega

"Näitlejad ise on seda nimetanud miljardi dollari kokkuleppeks. Arvata võib, et kuigi ka sajaprotsendiliselt esmaseid nõudmisi ei saadud, siis see 118 päeva on hakanud neid, kellel ei ole ülemise otsa palganumbreid, praeguseks juba kõvasti pitsitama", selgitas Kaare "Terevisiooni" stuudios.

Voogedastusplatvormidega saadi paika kaks konkreetset parameetrit. Esiteks ühe või teise platvormi tellijate arv. "Loomulikult on vahe vahel, kui sul on veerand miljardi tellijaga Netflix või siis ennekõike Ameerika piires tegutsev Peacock oma mõnekümne miljoni tellijaga," ütles Kaare.

"Teiseks see, et kui palju ühte või teist seriaali või filmi nendel platvormidel vaadatakse. See tähendab, et platvormid on sunnitud hambaid kokku surudes avaldama oma reaalseid numbreid. Hetkel on nii, et kui millelgi läheb väga hästi, on meile öeldud, et nii ja nii mitu miljonit tundi on ühte või teist asja vaadatud," selgitas Kaare ja lisas, et nüüd peavad platvormid näitlejate liidule väidetavalt konkreetsemaid numbreid esitama.

Väga rahul oldi tähelepanuga, mida kokkuleppes tehisintellektile pöörati. "Kui näitleja ise on juba lahkunud, aga tema kujutis on olemas, mis produtsentide soovil oleks läinud käiku ilma igasuguste lisatasude ja täiendavate läbirääkimisteta, siis nüüd peab tegema eraldi kokkuleppe näitleja või tema pärijatega," ütles Kaare.

Kokkulepe jõustus 9. novembri hommikul. "See peab formaalselt saama veel kinnituse 160 000 näitlejate liidu liikmelt, aga arvatavasti see sinna jõuab, sest California enda majandus on saanud streigist hinnanguliste 6,5 miljardit dollarit kahju," ütles Kaare.

Tootmisseisak päris totaalne ei olnud. Väiksemad tootjad jätkasid filmide tootmist ja töö ei peatunud ka Euroopas. "Selles suhtes oli streik pöörase haardega, kui mõelda kui palju Euroopa stuudiote pinnast on kogu aeg suurte Ameerika produktsioonide all," tõdes Kaare.

Täitsa tühjaks järgmise aasta filmikalender Kaare sõnul ei jää, aga edasilükatud suurte filmide jäetud augud on suured. "Ainuüksi nelja-viie filmi põhjal võiks öelda, et kolm miljardit dollarit, mis Excelis juba järgmise aasta peal kirjas oli, jääb nüüd tulemata," ütles Kaare ning lisas veel, et see võib avada ukse väiksematele filmidele või miks mitte ka näiteks Bollywoodi linateostele.