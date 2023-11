Tiina Talumees: glamuuri ja tühja edevust on kõvasti vähemaks jäänud

Tiina Talumees rääkis, et veerand sajandi pikkusel moedisainerikarjääril on olnud nii paremaid kui halvemaid päevi. "Minu töö sõltub maailma käekäigust, inimeste heaolust ja rahakotist", rääkis Talumees Klassikaraadio saates "Delta".

"Masu oli raske, samamoodi viimased koroona-aastad, aga vaatamata keerulistele aegadele on edasiviiv jõud olnud suur ja selle tulemusena tähistamegi 1998. aastal asutatud moestuudio sünnipäeva," tõdes Talumees.

Kollektsioonide "Must valges" ja "Sinine" kõrval esitleb Talumees neljapäeval ka oma esimese väärismetallist autoriehete kollektsiooni. "Rõivadisaineritele on ehted väga olulised," tõdes Talumees ja lisas, et ehetega soovivad rõivadisainerid saavutada oma töö täiusliku tulemuse.

Eesti moetööstuse olulisema auhinna Kuldnõela pälvis Tiina Talumees juba 2012. aastal ning peab seda siiani üheks olulisemaks tunnustuseks. "Ma olin väga rõõmus oma meeskonna üle. Neile oli tookord auhinnaga kaasnenud tähelepanu ehk isegi olulisem kui mulle. Oma valdkonna tunnustus liidab inimesi," meenutas Talumees.

Talumehe ideed teostuvadki läbi meeskonnatöö. Täna on Tiina Talumehe meeskonnas seitse inimest ja omavahelist usaldust peab ta kõige olulisemaks. "Usaldus on number üks! Minu jaoks on väga oluline, et me kõnniksime ühte jalga. Ilma oma tiimita ei oleks ma keegi – nemad on mu parem käsi, nad on mu mõttekaaslased, me aitame ja toetame teineteist."

Inspiratsiooni uue rõivaeseme sünniks leidub igal pool. "Ega inspiratsiooni ei lähe keegi otsima. Pidevalt tuleb hoida silmad-kõrvad lahti, kõike kuulda ja näha, endasse ahmida ja mõelda samas rütmis maailm hingamisega – see kõik aitab kaasa inspiratsioonile".

Vähemalt kolmandik lennukatest ideedest, mis Talumeest tabavad, jäävad ideede tasandile, sest need on tehniliselt teostamatud. "Mind nad sellegipoolest piinama ei jää," tunnistas Talumees.

Viimase aja trende sedastades tõi Talumees välja, et inimesed peavad oma rõivaotsustes olema praktilisemad ja mõistlikumad. Kooskõla loodust säästva mõtteviisiga loob samuti oma jõujooned. "Glamuuri, tühja edevust ja pillavat suhtumist riietesse on jäänud kõvasti vähemaks kui aastaid tagasi," tõdes ta.

Sellest on moekunstnikul isegi kahju, sest loomeinimestele on oluline end vahel täielikult välja elada. "Piirid ja raamid on aga samuti väga magusad. Sa pead nende tingimustega saama hakkama ja see on ka väga tore."

Inimeste suhtumine moodi ja rõivastesse on varasemast kõvasti erinev. "Inimesed on kardinaalselt muutunud võrreldes paarikümneaastase taguse ajaga," rääkis Talumees. Taasiseseisvunud Eesti algusaastail oli täiesti loomulik, et kuigi moedisainereid väga palju ei olnud, tahtsid inimesed end siiski üles lüüa. Lubada endale asju, mida nõukogude eluperioodil ei saanud.

Just Talumehe kleite armastasid daamid tellida Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks. Tänaseks on inimeste võimalused avardunud ja ka suhtumine pidukleitide (korduv)kandmisse on täielikult muutunud.

Kuigi pidulikke rõivad saab praegugi Talumehe moestuudiost tellida, on nende osa tema loomingus jäänud kordades väiksemaks. "Koroona tegi töösse konkreetse lõike ja me hakkasime valmistama igapäevaselt tarvilikke riideid, ajatut klassikat," selgitas Talumees.

Omanimelise moestuudio sünnipäevaõhtul lubas Talumees üle hulga aja loominguga vallatleda. "Ma olen dekoratiivse stiili austaja. Mulle on alati meeldinud faktuurid, pinnad, tikandid ja kaunistused rõivaste juures. Sünnipäeval ju võib!" ütles Talumees.