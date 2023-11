"Plekktrummi" külaline on tuleval nädalal keskkonnaajaloolane Kati Lindström

Järgmisel esmaspäeval on kultuurisaates "Plekktrumm" külas tõlkija ja keskkonnaajaloolane Kati Lindström.

Antarktika saatus on kujunemas üheks olulisemaks proovikiviks kliimamuutustega toimetulekul. Mis võiks kõnetada inimesi sisemiselt, et inimkonna mõju loodusele väheneks? "Plekktrummi" külaline on Antarktika hõivamise uurija ning Haruki Murakami romaanide tõlkija Kati Lindström.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval kell 22.00.