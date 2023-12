Arvustus. Mari Kalkuni kontsert Torontos näitas, et talent ei tunne piire

Mari Kalkun on üks neist Eesti artistidest, kellele võib edu ennustada. Tema kuulumine Peter Gabrieli Real World plaadifirma alla on lisanud usaldusväärsust ja ta kontserdid on alati olnud fantastilise, kinnitas väliseestlane Tom Treumuth.

Jahedal novembrikuu õhtul toimus Toronto südalinnas, tiheda liiklusega maantee ääres välikontsert Bloc Party, kus esinesid Ida-Euroopa artistid. Üheks neist oli ka Eesti laulik Mari Kalkun, kes päev varem esines ka Montrealis. Mari sõnul ei tähendanud viietunnine rongi sõit Montrealist Torontosse talle midagi, samuti ei häirinud teda ka külm ilm, ehkki kontserdikülalised olid end sisse mässinud nii, nagu oleks väljas -20 kraadi olnud.

Imetlesin ta bravuuri, ja niipea, kui ta alustas oma 45-minutilist ülesastumist, võitis ta kohe peamiselt ukrainlastest koosneva publiku tähelepanu. Kui kõlasid esimesed kandlenoodid ja eestikeelsed laulusõnad, jäi publiku seas nii vaikseks, et isegi nõela kukkumist oleks kuulda olnud.

Mari saatis end ise, kasutades ka klahvpille ja luupijat. Kava, mis ettekandmisele tuli, koosnes peamiselt viimase albumi lugudest. Sooja ühtehoidmistunnet tekitas igale loole eelnenud sissejuhatus ning selgitus, millest lugu räägib ja kuidas see Eesti iidse ajalooga seotud on.

Mari suutis rahvamassid külmas ilmas istumas hoida, lauldes keeles, mida nad ei tunne. See teeb Mari erakordseks ja näitab, et ta talent ei tunne piire. Tema sügavalt läbi tunnetatud südamlikud laulud jõudsid kõikide eagruppideni. "Leelo" jooksul julgustas Mari publikut ka kaasa laulma, kõndides sõnu korrates publiku seas. Kontserdi viimast lugu "Minu keel" saatis ta trummilöökidega, nakatades ka kuulajaid.

Rääkides Eesti artistide läbilöögivõimalustest Kanadas, tuleb arvestada sellega, et Toronto on üüratu tõmbekeskus muusikutele, kes soovivad Põhja-Ameerikas läbi lüüa. Ühtaegu on siin ka maailma suurim eestlaste diasporaa, mis tähendab, et Eesti muusikale ja muusikutele on siin tugev toetajaskond.

Kui korraldada regulaarselt kontserttuure, olen kindel, et Eesti muusikuid ootab siin särav tulevik, sest neil on oma saund. Põhjuseid võib igasuguseid tuua, kuid ilmselt on põhjuseks ka maa, kust nad oma geograafiliste eripärade ja vapustava ajalooga tulevad. Kui artist suudab jääda omanäoliseks, on läbilöök ka siin võimalik.

