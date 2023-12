Galerii: muusika- ja teatriakadeemias valmib kogupereooper "Väike korstnapühkija"

Ooperi lavastaja on Liis Kolle, muusikaline juht ja dirigent Hirvo Surva. Laval on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulu eriala üliõpilased ja vilistlased, Rahvusooper Estonia poistekoori solistid, Eesti Raadio Laste Laulustuudio solistid ning väike orkester. Jaanuaris toimuvad etendused Vanemuise väikeses majas.

"Töö "Väikese korstnapühkijaga" on pakkunud avastamisrõõmu ja äratundmist, et see üle 70 aasta vana ooper on jätkuvalt tänapäevane, lapsed on ikka lapsed ja täiskasvanud on vahel imelikud. Moesõna kasutades peaks see teatrielamus mõjuma lastele jõustavalt," sõnas lavastaja Liis Kolle ja lisas: "Olen väga õnnelik, et noortest ja veel noorematest lauljatest koosnev trupp töötab üksmeelselt ja kollegiaalselt vanusest hoolimata. Lapsed on distsiplineeritud ja fantaasiarikkad koostööpartnerid, kes väga rikastavad akadeemia ooperistuudiot."

"Väike korstnapühkija" jutustab õnneliku loo üheksa-aastasest Samist, kelle isa müüb ta korstnapühkijale õpipoisiks, kuna perekond on väga vaene. Tööd tehes satub ta majja, kus südikad lapsed päästavad ta orjusest, kavaldades üle isegi oma kurja ja võimuka majapidajanna. Sam saab aru, et see, mis temaga toimus, ei ole normaalne ja ta saab alustada uut ning paremat elu.

Lavastuse kunstnik on Hannabel Saareli, valguskunstnik Priidu Adlas, liikumisjuht Anu Ruusmaa. Peategelase osatäitjad on Rahvusooper Estonia poistekoori lauljad Uku Sander Leisalu ja Tobias Tark. Väikesesse orkestrisse kuuluvad Arvo Leibur, Ingel Mättas, Johanna Vahermägi, Henry-David Varema, Heigo Rosin, Sven-Sander Šestakov ja Ivari Ilja.

Kogupereooper sobib muusika- ja teatrisõbrale alates kuuendast eluaastast.