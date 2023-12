EMTA suures saalis esietendub kogupereooper "Väike korstnapühkija"

Benjamin Britteni ja Eric Crozieri ooper "Väike korstnapühkija" jutustab vaatajale ühe lapsepõlve tagasisaamise loo. Vaatamata lavale jõudmise ajast, pole see lavastaja Liis Kolle sõnul siiski jõululugu.

"Fookus on päris rängal teemal nagu lapstööjõu kasutamine. Võib-olla meil ringi vaadates ei torka see silma, aga maailmas, nagu me teame, on sellega palju muret," sõnas Kolle.

Estonia poistekoori laulja Uku Sander Leisalu jaoks on parim osa lavastusest selle kaunis muusika. Leisalu kehastab väikest Sami, kelle isa müüb ta korstnapühkijale õpipoisiks.

"Korstnapühkijad tahavad, et Sam hakkaks ise korstnaid pühkima ja nad saadavad ta korstnasse, kuhu ta jääb kinni. Teised lapsed, kes seal on, märkavad seda, päästavad ta ja proovivad teda aidata ning luua talle parema elu," rääkis noor näitleja.

"Ma omalt poolt pühendaksingi selle lavastuse kõigile lastele, kellel ei ole võimalik sellises projektis kaasa teha, aga kes seda võib-olla tahaksid. Ja kui lapsed tulevad vaatama, võiksid nad kaasa saada väikese kindlustunde, et ühisel jõul on võimalik midagi ära teha ja ka lastest sõltub midagi, siin tükis lausa väga palju," lisas Kolle.

"Väikest korstnapühkijat" mängitakse EMTA suures saalis ja Vanemuises detsembris ja jaanuaris.