Pildid: EMTA suures saalis esietendus kogupereooper "Väike korstnapühkija"

"Koos laste, tudengite ja ka juba lavaküpsete esinejatega on saanud valmis väga armas teos. Luues selle ooperi karaktereid, on kõik saanud killukese paremaks, osavamaks ja kindlasti suure kogemuse võrra rikkamaks," sõnab muusikaline juht ja dirigent Hirvo Surva.

"Lähenemine "mängime ooperit" annab võimaluse publikul etenduses pisut osaleda, kuid aitab väiksematel ooperikülastajatel ka ehk paremini mõista, et toimub näitemäng ning lapsed ja täiskasvanud laval on näitlejad. Võib-olla äratab see mõnes noores külastajas ka laulmis- või näitlemispisiku," mõtiskles solist, EMTA klassikalise laulu magistriõpilane Mirell Jakobson.

Jakobson ei kahtle hetkekski, et lastel, kes etendust vaatama tulevad, on vahva näha eakaaslasi laval laulmas ja lustimas. "Sealjuures arvan ka, et iga täiskasvanu võiks endale vahel meelde tuletada, mis tunne oli olla laps. Lapsed on ju imelised – nad armastavad tingimusteta ja on valmis jagama oma headust kõigiga. Ehk on see tunnike piisavalt lustlik, et enda sees pisut lapselikkust ja rõõmu üles leida ja läbi selle osata veel rohkem hinnata enda ümber neid väikeseid inimesi, kelle sees on suur maailm," lisas ta.

"Väike korstnapühkija" jutustab õnneliku loo 9-aastasest Samist, kelle isa müüb ta korstnapühkijale õpipoisiks, kuna perekond on väga vaene. Õnneks satub poiss tööd tehes majja, kus südikad lapsed päästavad ta orjusest, kavaldades üle isegi oma kurja ja võimuka majapidajanna. Sam saab aru, et see, mis temaga toimus, ei ole normaalne, ja saab alustada uut ning paremat elu.

Lavastaja on Liis Kolle ning muusikaline juht ja dirigent Hirvo Surva. Laval on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulu eriala üliõpilased, vilistlased ja väike orkester, Rahvusooper Estonia poistekoori solistid ning Eesti Raadio Laste Laulustuudio solistid.

Kunstnik on Hannabel Saareli, valguskunstnik Priidu Adlas, liikumisjuht Anu Ruusmaa. Peategelase osatäitjad on RO Estonia poistekoori lauljad Uku Sander Leisalu ja Tobias Tark. Väikesesse orkestrisse kuuluvad Arvo Leibur, Marii Piirsalu, Johanna Vahermägi, Henry-David Varema, Heigo Rosin, Sven-Sander Šestakov ja Ivari Ilja.

Etendused toimuvad 14.–16. detsembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis ning 11. jaanuaril Vanemuise väikeses majas. Kogupereooper sobib muusika- ja teatrisõbrale alates 6. eluaastast, ülemist vanusepiiri ei ole.