Video: Mati Unt kutsub oma 80. sünniaastapäeva tähistama

Mihkel Mutt on meenutanud: "Esimene jaanuar oli Undi juures tõeline lahtiste uste päev. Ta tutvusringkond oli erakordselt mitmekesine ja lai, mis mõistagi kajastus sünnipäevapublikus. Olin need sünnipäevad enda jaoks ristinud eesti edumeelse intelligentsi ülevaatusteks. Ükskõik, kui vara ma tulin, alati oli keegi juba ees ja rõõmus mõmin kostis esikusse. Paljud istusid seina ääres põrandal, nende seas väga lugupeetuid. Ja mitte üksnes sellepärast, et kõikidele ei jätkunud toole või voodiserva, vaid et nii tundus neile kuidagi vabameelne. Oldi enamasti sõbralikud, vaieldi ja aasiti küll, aga tülitseti harva, füüsiliselt vist mitte kunagi. Unt ise kõndis särgi- või vestiväel paljajalu ringi ja "juhatas vägesid". Ta tõmmu näo tumedad silmad sügaval sarnade taga koobastes särasid ja ta meenutas mulle mustlasparunit."

Sel aastal ootab Unt enda juurde alates 2. jaanuarist, mil Tallinna Kirjanduskeskuse Mati Undi muuseumis toimub Undi õhtu, kus Viivi Luik, Jaak Jõerüüt, Kersti Kreismann ja Andres Raag loevad Undi tekste. Tartus Kirjanduse majas toimub Mati Undi salongiõhtu.

Seniks tervitab Mati Unt kõiki video vahendusel.