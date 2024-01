Galerii: meenuta Mati Unti tema 80. sünniaastapäeval

Täna, 1. jaanuaril 2024, oleks Mati Unt saanud 80-aastaseks. Selle puhul otsisime ERR-i arhiivist välja mõned pildid, ülesastumised televisioonis ja lavastused, et lavastajat ja kirjanikku meenutada.

Õnne sünnipäevaks, kollane kass! Mati Unt (1993)

Kirjaniku ja lavastaja 50. sünnipäevaks valminud saade. Mati Undi romaani "Hüvasti, kollane kass!" lugesid stuudios Maria Avdjuško, Guido Kangur ja Andrus Vaarik. Filmi näitas Jüri Roosmann. Saate idee Kajar Pruul ja Margus Kasterpalu, režissöör Indrek Kangur, toimetaja Katrin Seppel.

Vaimude tund Kadrioru lossis (2002)

2000. aastal esietendus Kadrioru lossis Mati Undi lavastus "Vaimude tund Kadrioru lossis", mis põhineb Gaston Bachelardi esseel "Ruumi poeetika".

Mati Undi omapärase teatrietenduse aluseks on Gaston Bachelardi essee "Ruumi poeetika", mille läbivaks teemaks on maja ja ruumid selles majas. Lisaks Daamile ja Härrale, keda kehastavad Viire Valdma ja Guido Kangur, teeb etenduses kaasa ka kontrabassimängija Lea-Liisbet Peterson, kes tegi ise ka muusikavaliku. Kostüümikunstnik on Ene-Liis Semper.

Režissöör Gerda Kordemets.

Mõttemaal | Mati Unt (1994)

Lavastaja-kirjanikku küsitleb ja maalib portretist Aapo Pukk. Režissöör Maire Radsin.

Meeste jutud | Mati Unt & Mihkel Mutt (1991)

Millest räägivad kaks kirjameest, kui nad kokku saavad? Mihkel Muti vestluspartneriks on Mati Unt. Režissöör Indrek Kangur, toimetaja Ede Kõrgvee.

Õhtutund kirjanikuga | Mati Unt (1984)

Mati Unt räägib, miks ta tahtis nii kirjutada kui ka lavastada, kuidas tal õnnestus iseennast kahe muusa vahel jagada ning mida ta arvas kirjandusest ja teatrist. Saatejuht Peeter Hein, režissöör Aime Kala.

A.H. Tammsaare/M. Unt "Ma armastasin sakslast" I, II v. Noorsooteater 1981

Anton Hansen Tammsaare romaani ainetel instseneeris ja lavastas Mati Unt. Eestlasest korporandi Oskari ja balti-saksa parunessi Erika armastuslugu. Mängivad Rudolf Allabert, Marje Loorits ja Ago Roo.