2024 on kultuuririkkuse aasta

Kultuuririkkuse aasta on teema-aasta, millega tähistame Eesti kogukondade ja rahvaste kultuuride mitmekesisust – ühist kultuuririkkust. Uut teema-aastat veab eest Integratsiooni Sihtasutus, jätkates ammust Kultuuriministeeriumi algatatud traditsiooni.

"Kutsun sel aastal üles inimesi mõtestama Eesti kultuuririkkuse olemust. Me oleme ajaloo jooksul kultuuride ristteel elades saanud rikkalikult nii tavade, kommete ja keele kui ka kultuurialaseid mõjutusi ning loonud sellest oma äratuntava kuigi raskesti sõnastatava komberuumi. Koos edukalt edasi liikumiseks on oluline märgata seda, mis meie maailma rikkalikumaks teeb ning leida koos see, mille pärast kokku hoida," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Kultuuririkkuse aasta algab sündmustega, mis toovad kogukonnad ja rahvad kokku igas maakonnas. Sündmused tipnevad 13. jaanuaril piduliku koostegutsemisega Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, kus kultuuriminister kuulutab uus teema-aasta avatuks ja liikumisaasta meeskond annab vastava tiitli üle kultuuririkkuse aasta eestvedajatele.

Kultuuririkkuse aasta avasündmusi aitavad üle Eesti läbi viia liikumisaastat vedanud Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, eesti kultuuriseltse ühendav Eesti Rahvuskultuuri Keskus ja rahvusvähemusi koondav Eestimaa Rahvuste Ühendus. Toeks on Kultuuriministeerium, Kultuurkapital ja kohalikud omavalitsused.

Täpse info kultuuririkkuse aasta ning selle avasündmuste kohta leiab teema-aasta veebilehelt.