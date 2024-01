Kumu direktor: Šveitsis avatud Anu Põdra isikunäitus on haruldane juhus

"Ruum minu keha jaoks" on kunstniku esimene suurem retrospektiiv väljaspool kodumaad. Suurnäitusel on väljas üle 40 teose, mis on loodud aastatel 1978–2012. Teosed pärinevad peamiselt Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja kunstniku pärandvara kogudest.

"Näitus oli erakordselt tore, aga kõige huvitavam oli ikkagi see koht. Susch on alpiküla St. Moritzi ja Davosis vahel. Ühtepidi niivõrd väike küla, seal on 200 inimest, aga muuseum on pidevalt külalisi täis, sest Susch on see koht, kus käiakse muuseumis. Ühtepidi on see näitus mitte kuskil, aga teistpidi kõige keskel," märkis Kumu direktor Kadi Polli.

Näitusel on väga mainekas kuraator – eelmise Veneetsia biennaali peakuraator Cecilia Alemani, kelle sõnul on Anu Põder viimase viie aastakümne üks märkimisväärsemaid Eesti kunstnikke – tema looming paistab silma ainulaadse teostuse, originaalse kontseptsiooni ja sügavalt isikliku sisuga. Tema skulptuurid rõhutavad elu haprust ja mööduvust ning ta kasutas ebatavalisi materjale, nagu näiteks vaha, kips, seep ja tekstiil.

"Ta on üks neist kunstnikest, kellest saab sellist suurnäitust teha. Suschi muuseum on harukordne partner olnud – seda tahet ja täiesti nendepoolset initsiatiivi teha ühest Eesti kunstnikust suur ja kallis isikunäitus, mis ei ole meie poolt viidud ega pakutud, vaid tõesti Suschi muuseumi poolt kureeritud, ja nad leidsid ka maailma nimekaima kuraatori Cecial Alemani, see oli haruldane juhus," rõhutas Polli.

Suschi muuseum keskendub just naiskunstnike loomingu näitamisele. "Võib-olla on see näitus järgmine loogiline samm. See on ikkagi väga süvenenud ja põhjalik fookus, kus muuseumi kolmel korrusel on väljas väga suur valik Anu Põdra teoseid. See annab väga hea ülevaate, annab võimaluse süveneda ja ma usun, et neid avastamisi ja uutesse kontekstidesse asetamisi tekib siin veel juurde," sõnas kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre.

Näitus "Ruum minu keha jaoks" on Suschi muuseumis avatud 30. juunini.