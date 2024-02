Kaspar Jancis avas Viimsi Artiumis debüütnäituse "Pudru ja Kaspar"

Kunstniku enda sõnul tahtis ta teha midagi väljaspool kindlaksmääratud kunstikaanoneid. Nii nagu omal ajal tööõpetuse tunnis, on ka praeguste tööde aluseks puuplaat, millele kõrvetatud mustritele on lisatud värvi ja faktuuri.

Piltide kõrval näeb Kaspar Jancise elektrirataste prototüüpe ja mudeleid, sekka ka lõbusaid elemente teatrikujundustest. Galerii teisel korrusel jooksevad Kaspar Jancise animafilmid.

Jancis selgitas, et tema pildid sünnivad koostöös puuga. "Kui ma vaatan puidu faktuuri ja oksakohti, hakkan nende oksakohtade ümber pilti ehitama, see määrab juba pildi kompositsiooni. Iga kord kui ma oksakohti vaatan, saan nägemuse, mis selle ümber tekib," sõnas ta ning lisas, et enne kui ta pole materjali näinud, ta pilte ette ei kavanda.

"See on põnev ja spontaanne tegevus ning sealt hakkab lugu tekkima, see puusüü hakkab sulle mingit lugu jutustama – nagu lapsepõlves kui sa vaatasid laelaudu ja sulle hakkas sealt koletis või misiganes tekkima, kes sulle lugu jutustas," selgitas ta.

Kärsatamisega plaanib Jancis ka edaspidi tegeleda. "See on minu jaoks hästi põnev protsess ja ma kavatsen seda ka jätkata," sõnas ta.

Kaspar Jancise näitus "Pudru ja Kaspar" on Viimsi Artiumis avatud 24. märtsini.