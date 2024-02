Liis Ring andis välja 25-minutilise teose "I Found What I Was Looking For"

Muusik Liis Ring avaldas Austraalia plaadifirma Longform Editions alt 25-minutilise ambient-teose "I Found What I Was Looking For".

Liis Ring ütles, et tema enda jaoks on "I Found What I Was Looking For" üks suur lugu, mis sisaldab eri osi. "ABC suurvormiks võiks seda kutsuda, kui teoreetilisemalt läheneda," selgitas ta ja lisas, et seal pole klassikalist salmi ja refrääni nagu poplool. "Aga siduvaks elemendiks on väljasalvestused Jaapanist ja see, et terve lugu keerleb ühe konkreetse tunde ja paiga ümber."

Austraalia plaadifirma Longform Editions avaldabki peamiselt pikki ambient-teoseid. Ring oli nende tegemistega juba pikalt kursis. "Olin tihtipeale nende välja antud muusikat oma IDA Raadio "Wabi-sabi" saates mänginud, aga kui nad suvel pärast mu seni ambientseima albumi "Homing" kuulamist ise ühendust võtsid sooviga, et neile spetsiaalselt midagi looksin, oli see ikka paras üllatus," mainis ta ja tõdes, et poleks ise sellise mõtte peale tulnud, et tema muusika võiks Longform Editions kontseptsiooniga sobituda.

"Teadsin juba Jaapanisse reisides, et soovin seal olles loo jaoks materjali koguda ning selle võrra kuulasin ümbritsevaid helisid kõrgendatud tundlikkusega," ütles ta ja tõi välja, et teadis tihti juba enne salvestamist, et see jõgi saab olema ühe osa põhjaks või et sellel rongil on õige rütm. "Koju tagasi jõudes oli tegelikult juba suur töö tehtud ja alles jäi vaid need helid omale sämpleritesse laadida ja materjaliga veidi improviseerida, et helidele õige järjekord ja kombinatsioonid leida."

"Just see improviseerimise osa on pea alati minu loomeprotsessis keskel kohal, aga tavaliselt kasutan väljasalvestuste asemel pigem süntesaatoreid ja kitarre. Selle poolest erineb ka see konkreetne lugu kindlasti ülejäänud loomingust, et on 95 protsendi ulatuses vaid eelnevalt salvestatud helidest kokku pandud," mainis Liis Ring ja lisas, et see lugu on kutse süvenenult kuulama meid igapäevaselt ümbritsevaid helisid ja märkama muusikat neis.

"Kogu Longform Editionsi kontseptsioon keerleb ka selle ümber, et võtta aeg maha ja lasta muusikal kulgeda rahulikult, kuhugi kiirustamata. Justkui öeldes, et on okei olla aeglane ja ebaefektiivne. Tänapäeval üldiselt väga ebapopulaarne mõte vist," nentis ta.

Kuula lugu "I Found What I Was Looking For":