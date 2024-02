Berliini filmifestivali võitis Mati Diopi dokfilm "Dahomey"

Berliini filmifestivali kõrgeima tunnustuse pälvib teist aastat järjest dokumentaalfilm, mullu võitis Kuldkaru Nicolasa Philibert'i "Adamantil" ("On the Adamant"). Režissöör Mati Diopi jaoks ei ole see aga esimene suur võit filmifestivalidel, sest 2019. aastal pälvis ta Cannes'i filmifestivali grand prix' oma täispika debüüdiga "Atlantics".

Parima peaosatäitja auhinna pälvis näitleja Sebastian Stan rolli eest režissöör Aaron Schimbergi mustas komöödias "A Different Man", kõrvalosatäitja preemia võitis briti näitleja Emily Watson rolli eest festivali avafilmis "Small Things Like These, mille aluseks on iiri kirjaniku Claire Keegani samanimeline, mõni aasta tagasi ka eesti keeles ilmunud lühiromaan.

Žürii peapreemia pälvis korea lavastaja Hong Sangsoo komöödiaga "A Traveler's Needs", mille peaosas astub üles Isabelle Huppert, samuti tunnustas žürii Bruno Dumonti filmi "The Empire". Parima režissööri preemia võitis Nelson Carlos De Los Santos Arias filmiga "Pepe".

Kunstnikutöö hõbekaruga tunnustati filmi "The Devil's Bath" operaatorit Martin Gschlachti, stsenaariumi Hõbekaru pälvis Matthias Glasner filmiga "Dying".

74. Berliini filmifestival toimus 15. kuni 25. veebruarini.