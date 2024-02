Anna Hints: kuulen iga päev küsimust, et mida sa teed järgmisena

Tänavu osales Berliini filmifestival talendiprogrammis Berlinale Talents ka "Savvusanna sõsarate" režissöör Anna Hints, kes ütles, et tänu sellele programmile leidis ta iseendas koha, kus ta mõistis, et võib ka eksida.

Berliini filmifestivali talendiprogrammist sai Anna Hints enda sõnul just seda, mida ta läks sealt otsima. "Ma tundsin, et vajan sellist turvalist ruumi, mitte festivalil oma filmi esitledes, vaid olles teiste kolleegide ja filmiperekonnaga koos, korraks hinge tõmmata, süveneda enda sisse ja mõelda, kuidas edasi minna," selgitas ta ja lisas, et ta kuuleb iga päev küsimust, mida sa teed järgmisena.

"Ma tunnen, et on nii oluline selle pingega mitte kaasa minna, vaid luua iseenda sisse ruum, kus valitseks loominguline julgus ja kus üldse ei mõtleks selle peale, et nüüd peab samasugune erakordne edu olema, nagu oli "Savvusanna sõsaratel," selgitas ta ja kinnitas, et ta leidis Berlinale talendiprogrammis üles selle koha, kus ta mõistis, et ta võib ka eksida. "See on kunstnikule väga oluline."

"Kui sa teed Berlinale Talentsi läbi, siis sul avanevad erinevad võimalused igasugu stipendiumiteks ja saab uuesti tagasi minna stsenaariumi töötuppa," mainis Hints ja kinnitas, et sellest programmist hargnevad tal juba järgmised otsad. "Ma sain tohutult palju inspiratsiooni ja sisemist maandust, ma arvan, et see on hästi oluline."

Kõige suurem auhind on tema jaoks see, et "Savvusanna sõsarad" on muutnud maailma paremaks. "Ma olen kohtunud mitmekümne inimesega, kes on seda filmi näinud kuus või rohkem korda, mis oli minu jaoks šokeeriv, sest ma ei tea, kui palju filme ma olen kuus korda näinud, mida ma ise ei ole teinud," ütles Hints ja lisas, et need inimesed on talle öelnud, et nad tahavad minna sellesse turvalisse ruumi. "Ühel hetkel nad ei vaata enam seda filmi, vaid nad kogevad seda ruumi ja tegelevad oma teemadega."

Lõplikult "Savvusanna sõsaratele" veel joont alla tõmmata ei saa. "Mingid olulised käigud veel on, kinolevid algavad mitmel pool, näiteks Rumeenias algas kinolevi," ütles Anna Hints ja lisas, et Prantsusmaal tuleb neil ka kinotuur. "Siis ma olen seal ka poolteist nädalat. Meie film on nomineeritud ka kuuele Islandi filmiauhinnale, seega sinna sõidan, on ka Lux filmiauhinna tseremoonia Euroopa parlamendis, mis on koht, kus film ja poliitika kohtuvad."