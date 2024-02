"Kultuuristuudio. Arutelu": kuidas saadakse popmuusikas staariks

Popmuusikas ei käi täna asjad enam nii nagu eile ja ammugi mitte nii nagu kümme aastat tagasi.

Kuidas jõuab tänapäeval uus ja alustav Eesti muusikalooja publikuni? Millised on kanalid, kust ja kuidas oskab publik teda otsida? Kuidas jõuab looja looming raadiosse ja kas tänapäeval on alustava artisti hüppelauaks ikka veel raadio või on need juba hoopis teised platvormid, mis andeka, aga veel uue artisti kuulsaks teevad?

Nendel ja mitmetel teistel teemadel arutlevad "Kultuuristuudio. Arutelu" külalised muusikafestivali Tallinn Music Weeki kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla ning muusik ja luuletaja EiK. Vestlust ohjab Merilin Pärli.

Saade on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.