Keelesäuts. Sõna "nagu" kasutamisest noortekeeles

Juba 1980. aastatel räägiti kooliõpilasi vaevavast nagu-tõvest, mis näilise tühisõnana ronis jõuliselt noorte kõnepruuki. Eesti keeles kasutatakse "nagu" eestkätt võrdleva sidesõnana, näiteks lauses "Sa särad nagu paabulind ja ründad nagu kotkas". Ent sõnal on ka teisi kasutusvarjundeid.

"Nagu" kaudu saame väljendada tagasihoidlikku mööndust, näiteks "Tahaks nagu korraks pikali visata"; näilikkust, näiteks "Kõigil oli kohe nagu midagi öelda" või pahameelt, näiteks "Sa oleks nagu esimest päeva tööl". Öeldes aga "Mul on nagu raske uskuda, et ta nii tegi", saame näidata oma kõhklust millegi suhtes. "Nagu" aitab meil ka pehmendada öeldut, näiteks lauses "Ma pole nagu täiesti veendunud".

Eesti noortekeele uuringud näitavad, et tänaseni on nagutamise lembus noorte seas levinum kui täiskasvanutel. Teismeliste keelekasutuse mustritest nähtub, et lisaks eelmainitule täidab "nagu" täitesõna ülesannet. Eriti ilmekalt tuleb see esile olukordades, kus noor otsib sobivat sõna, kuid samas ta nagu igaljuhul tahab nagu vältida nagu seda ülipiinlikku vaikust.

Ingliskeelestumise mõjul on uue nähtusena sõna "nagu" hakatud kasutama tsiteerivas tähenduses. Näiteks lauses "Ja siis ma olin nagu mingi: "Aa, ma rohkem ei viitsi."" viitab kõneleja enda öeldule. Sarnast ilmingut on täheldatud näiteks ka rootsi, saksa, soome ja hispaania keeles. Tegelikult on selline kasutus uus ka inglise keeles, kus samatähenduslik sõna "like" võttis osundava tähenduse külge alles viimastel aastakümnetel.

Kuigi vaimusilmas kujutame sõna "nagu" ette parasiitsõnana, siis tegelikkuses on see tähendusrikas osa suulisest keelest. Sõna liigtarvitamine võib aga mõjuda üksluiselt ja kõrvukriipivalt, seepärast tasub kasutada "nagu" sünonüüme "justnagu", "justkui", "otsekui".