Keelesäuts. OMG! Mida teeb inglise keel teismeliste keelepruugis?

Noored on igasuguste keeleuuenduste suhtes vastuvõtlikumad kui täiskasvanud, mistõttu iga põlvkonna keelepalett on justkui peegeldus nende noorusaastatel toimunud keelemuutustest. Nüüdisaja noored, eriti teismelised, eristuvad varasematest põlvedest just oma inglise keele lembuse poolest. Põhjuseid, miks inglise keelt pruugitakse ka eestikeelsetes vestlustes, on mitmeid.

Inglise keelt kasutatakse sageli teineteise poole pöördumiseks, eriti sõnaga bro ehk vennas, millega saab püüda nii mees- kui naissoost sõbra tähelepanu. Tavapärase tšau kõrval pruugitakse tervituse ja hüvastijätuna ka sõnu yo ja bye.

Inglise keel on oluline emotsioonide väljendusvahend. Eriti sage on väljend oh my god ehk issand jumal, seda nii suulises vestluses kui sõnumivahetuses, kus see tihti on lühendatud kujul OMG.

Inglise keele kaudu väljendatakse ka hinnanguid. Nii näiteks võime kuulda mõne noore suust, kuidas ta täikalt võlus välja ühe cool'i ehk laheda särgi või kui creepy ehk kõhe, oli kõndida hommikuhämaruses kooli. Viimastel aastatel on noorte keelepruugis hakanud levima väljend slay ehk noti, mida kasutatakse komplimentide tegemiseks.

Noorte ingliskeelse sõnavara juured ulatuvad digimaailma sügavusteni. Uusi väljendeid korjatakse alates mobiilirakendustest Snapchat ja Tiktok, lõpetades arvutimängudega "Minecraft" ja "GTA". Niisiis viidatakse inglise keele kaudu sotsiaalmeedias või videomängudes nähtule, mille kirjeldamiseks jääb sobivatest eestikeelsetest sõnadest vajaka.

Ingliskeelsuste eelistamise taga võib olla ka teismeliste soov kuuluda globaalsesse noorte kultuuriruumi. Kas teismeliste inglise keele lembus kandub nendega ka vanemasse ikka kaasa? Seda näitab vaid aeg.

Seniks püüdkem vähendada põlvkondadevahelist keelebarjääri. Näiteks järgmine kord vanaemaga girl math'ist ehk mimmu-matast rääkides, tasub tuua paar selgitavat näidet. Ja ehk oskab siis vanaema korjata eesti keelelaekast välja mõne kodusema vaste.