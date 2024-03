Tartus avatakse Eesti 1980. aastate karikatuurile pühendatud näitus

Alates 16. märtsist on Tartu Kunstimuuseumis avatud Eesti 1980. aastate karikatuurile pühendatud näitus "Initsiatiiv altpoolt. Eesti karikatuur 1980ndatel".

1986. aastal toimus Tartu Kunstimuuseumi toona Vallikraavi tänaval asunud näitusesaalides Tallinnfilmi Sürrealistide nime taha koondunud karikaturistide näitus. 15 312 külastust kogunud näitus osutus Tartu Kunstimuuseumi ajaloo tõenäoliselt kõige populaarsemaks väljapanekuks. Huumoriajakirja Pikker tiraaž oli samal ajal 70 000 ning Tartu rajoonilehe Edasi huumorirubriiki Herilane luges 80 protsenti lehelugejatest. Huumori järgi valitses kustutamatu nälg.

Näituse "Initsiatiiv altpoolt" juhatab sisse 1970ndate algul Tartu Ülikoolis koondunud noorte karikaturistide kollektiiv Naks, väljapanekult ei puudu ka Heiki Ernitsa Uljanovite perekond, Priit Pärna raamat "Tagurpidi" ning karikatuur "Sitta kah". Lisaks on näituselt palutud osalema Flo Kasearu ja Jass Kaselaan, kelle loomingus kuraatori arvates Eesti sürrealism tänapäevases vormis edasi elab.

"Initsiatiiv altpoolt" jääb Tartu Kunstimajas avatuks 21. juulini.

Näituse kuraator on Indrek Grigor, graafiline disaini lõi Laura Merendi ja koordinaator on Kristlyn Liier. Osalevad autorid on Heiki Ernits, Rao Heidmets, Vahur Kersna, Miljard Kilk, Kalju Kivi, Mati Kütt, Hillar Mets, Priit Pärn, Tõnu Talivee, Riho Unt, Hardi Volmer, Andres Ader, Viljar Ansko, Hiie Ivanova, Raul Kilgas, Silja Kudisiim, Tõnu Lepp, Peeter Paris, Heiki Raudla, Harry Egipt, Rein Lauks, Jaak Lõhmus, Flo Kasearu, Jass Kaselaan, Andrus Peegel, Ilja Popovits, Elle Tikerpäe, Aarne Vasar ja Kurti Vool.