Tartu Kunstimuuseumist saab jaanuaris sihtasutus

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil anda kultuuriministrile volituse Sihtasutuse Tartu Kunstimuuseum asutamiseks. Sihtasutus on kavandatud asutada 2024. aasta jaanuaris.

Kultuuriministeerium ja Tartu linn allkirjastasid 2022. aasta 19. detsembril ühiste kavatsuste protokolli Sihtasutuse Tartu Kunstimuuseum asutamiseks ja arendamiseks. Asutatav sihtasutus võtab üle Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse Tartu Kunstimuuseumi ülesanded.

Sihtasutuse põhikirjaline eesmärk on koguda, säilitada, uurida ning vahendada Eesti kultuuriloo seisukohalt olulist kunsti ja sellega seotud materjali, aidates seeläbi kaasa kunsti väärtustamisele ühiskonnas ning Tartu kui inspireeriva elukeskkonnaga linna ja atraktiivse reisisihi arengule.

"Sihtasutuse loomine annab Tartu Kunstimuuseumile senisest paindlikuma juhtimismudeli ning suurema võimaluse kaasata edaspidi muuseumi tegemistesse kohalikku kogukonda. See aitab loodetavasti tulevikus pakkuda külastajatele tänasest veelgi paremat muuseumielamust. Tartu Kunstimuuseum oli, on ja jääb Lõuna-Eesti keskseks kunstielu suunanäitajaks," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Kultuuriministeerium on alates 2012. aastast muuseumivõrku korrastanud ning muuseumide juriidilist vormi muutnud, lähtudes seejuures muuseumide eripärast ja kohalikest oludest. Riik on asutanud 13 uut muuseumide sihtasutust, kohalike omavalitsuste juhtida on antud 6 endist riigimuuseumi.