"Kultuuristuudio. Arutelu" küsib, kas šokikunstil on piirid

Veebruaris ilmusid mitmes Tallinnas linnaosas välireklaampindadele suuremõõdulised tõetruud pildid sõjas purustatud kortermajadest, mis kujutasid neidsamu hooneid, mille ees need plakatid asusid.

Väliruuminäituse "Hetk" autorid Estookin ja Rebeca Parbus soovisid enda sõnul vaatajaid panna tundma tänulikkust selle üle, et sõda meie tänavatel ei käi ning mõistma, kui habras on vabadus. Avalikkuse reaktsioonid olid aga vastandlikud: ühed kiitsid näitust, aga teiste hinnanul oli see tarbetu šokeerimine, sest nagunii on enamik siinsetest elanikest sõjaohust teadlikud.

Miks teha kunsti, miks raputab ja lõhestab, ja kas selle tegemisel peaks arvestama ka publiku vastuvõtu piiriga, arutlevad stuudios lavastaja ja näitleja Liis Lindmaa ning jurist ja endine Vaba Lava tegevjuht Steven-Hristo Evestus. Vestlust ohjab Merilin Pärli.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.