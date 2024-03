"Kultuuristuudio. Arutelu": kas raamatu tee kinolinale on liiga käänuline?

Eesti kirjandusklassika on varasalv, millest annab ka mängufilme välja võluda. Kas toome raamatulugusid suurele linale liiga palju või liiga vähe, ja kuidas seda tegema peaks, on värske "Kultuuristuudio. Arutelu" teema.

Mida ootab kinopublik: kas autorifilme või pigem kirjandusklassika - nii uue kui ka vana - ekraanileseadmist? Kas publik tajub, et film on eraldi kunstiteos või ootab ümberjutustust? Kas linaleseatud Tammsaare või Vildega üldse on mõtet maailma vallutama minna?

Nendel ja paljudel teistel teemadel arutlevad filmiprodutsent Ivo Felt ja stsenarist Martin Algus. Saadet juhib Maarja Vaino.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.