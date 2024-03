Klassikaraadio tähistab sünnipäeva Tähe-Lee Liivi kontserdiga

Esmaspäeval, 1. aprillil tähistab Klassikaraadio 29. sünnipäeva. Sel puhul on kell 19 otse-eetris sünnipäevakontsert, kus astub üles noor pianist Tähe-Lee Liiv.

Samuti musitseerib kontserdil Tallinna Keelpillikvartett koosseisus Olga Voronova, Yana Mägila, Toomas Nestor ja Levi-Danel Mägila.

Ettekandmisele tuleb Soome heliloojate Einojuhani Rautavaara ja Jean Sibeliuse ninf Arvo Pärdi ja Ester Mägi looming. Esmakordselt kõlab raadioeetris Mägi Klaverikontserdi seade klaverikvintetile, mille autor on Mari Amor.

Kava

Jean Sibelius (1865–1957) – Kaks klaveripala tsüklist "Kümme pala", op. 24 (1895-1903) Nr 8: Nokturn Nr 3: Kapriis

Einojuhani Rautavaara (1928–2016) – Etydit op. 42 (1969) Terssit Septimit Tritonukset Kvartit Sekunnit Kvintit

Arvo Pärt (1935) – Scala cromatica. Trio piccolo (2007) klaveritriole

Arvo Pärt (1935) – Aliinale (1976)

Ester Mägi (1922–2021) – Klaverikontsert fis-moll (1951/1953) seade klaverile ja keelpillikvartetile

Viimsist pärit 20-aastane Tähe-Lee Liiv õpib korraga Berliinis ja Londonis ning on saavutanud märkimisväärset edu nii kodumaal kui väljaspool Eestit. Ta esineb regulaarselt solisti ja kammermuusikuna ning on soleerinud mitmete oluliste orkestrite ees. Novembrikuus ilmus pianisti debüütalbum Arvo Pärdi klaverimuusikaga.

Sünnipäevakontserdi helirežissöör on Kaspar Karner ja toimetaja Johanna Mängel.