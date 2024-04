Arved Viirlaiu nimelise kirjanduspreemia võitis Kuido Merits

Väliseesti Muuseum Torontos asutas kirjandusauhinna Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul 2022. aastal. Auhinda antakse välja kord kahe aasta jooksul kirjaniku sünnipäeval 11. aprillil Eestit ja eestlust mõtestava silmapaistva ilukirjandusliku teose eest.

Auhinna initsiaator Väliseesti Muuseumi peaarhivaar Piret Noorhani ütles, et Arved Viirlaid on kahtlemata suurkuju mitte ainult Kanada eesti kirjanike seas, vaid väliseesti kirjanduses üldse. "Auhinda ellu kutsudes sai loodetud, et vahest aitab see aktualiseerida ka Viirlaiu enda loomingut. Eriti tundus olevat vajalik esile tõsta kaasaegseid autoreid, kes oma töös ja teostes väärtustavad eestlust mitte tühipalja sõnakõlksu või poliitplakatina, vaid isiklikult läbitunnetatud südameasjana."

Žürii esimees Janika Kronberg tõi välja, et Kuido Meritsa dokumentaalse koega "Tsaari ulaan" polegi päriselt nagu romaan, vaid annab vaheldumisi ülevaate autori alter ego Kuti sundaja teenimisest Nõukogude armees 1980. aastail ja tema vanaisa Karli teenistusest tsaariarmees Varssavis pärast esimest Vene revolutsiooni. "Seega on raamat kahel ajatasandil tõetruu tunnistus eesti sõduritest võõrvõimu meelevallas, millega koos käivad totrused ja toorutsemised ning mõistagi venepärane mahlakas sõdurisläng. Ent samavõrd kõneleb teos ka eesti mehe enesekindlusest ja eneseksjäämisest."

Esimene auhind anti välja 2022. aasta detsembris ja selle sai Lehte Hainsalu luulekogu "Valuvaba" eest.