Filmifestival FUFF keskendub tänavu soome-ugri maailmatunnetusele

Ürituse filmiprogrammis linastub kolm täispikka ning 14 lühifilmi, mis tutvustavad vaatajale saamide, neenetside, karjalaste, ungarlaste, soomlaste ning eestlaste mõttelaadi. Täispikkade filmide süžeed keskenduvad inimese ja looduse suhtele ning soome-ugri maailmatunnetusele. Lühifilmide kogumikes näeb kultuurilist läbilõiget traditsioonilisest eluviisist kuni tänapäevani läbi eri rahvusest filmitegijate stiili.

Lisaks pakub festival kuuele režissöörile võimaluse luua 48-tunnise töötoa raames eksperimentaalfilme. Filmitegemise protsessi kaasatakse soome-ugri väikerahvaste esindajaid, kelle roll on filmi sisuliselt, keeleliselt ning vajadusel ka näitlemisega toetada. Filmifestivali töötoas valminud eksperimentaalfilmid linastuvad festivali lõputseremoonial.

Festivali peakorraldaja Edina Csüllögi sõnul on festivali eesmärk tuua vaatajani võimalikult mitmekesine soome-ugri pärimust tutvustav programm. "Meie festival toimub juba üheteistkümnendat korda, aga seni oleme alati toimetanud keset loodust. Nüüd siis esimest korda jõuab FUFF linnaruumi ja see saab kindlasti olema väga põnev. Soovime tuua vaatajateni viimaste aastate huvitavamad soome-ugri filmid ning nagu ikka, on festivalil oluline osa töötubadel.

Festivali raames toimuvad ka saunapärimuse töötuba, käsitöö õpituba ning soome-ugri šamanismi tutvustavad loengud. Festival on kõigile tasuta.