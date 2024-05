Endlas esietendub monolavastus "Inimese hääl" Ene Rämmeldiga peaosas

Jean Cocteau kirjutatud näidend "Inimese hääl" räägib mehe ja naise vahelisest suhtest, kuid tegeleb paljuski inimese vajadusega tähelepanu ja läheduse järele. Endlas esietenduvas monotükis mängib juba aastaid Prantsusmaal elav näitleja Ene Rämmeld.

"See praegune etendus on väikese vimkaga, nii et see ei ole puhas Cocteau näidend, see on juba teistmoodi. See on tänapäevane, see on skype'i ja mobiiliga ja naine on targem ning kavalam. See, mis ta räägib, kõik naised teavad, et kui on vaja, oskame väga hästi valetada," ütles näitleja Ene Rämmeld.

Rämmeldi sõnul nägi Cocteau oma näidendis selles rollis pigem noort naist, kuid lavastaja Ervin Õunapuu kirjutas loo vastavalt ümber.

"Kuna Ervin Õunapuu tegi mulle selle ettepaneku, siis oligi esimene ehmatus see, et ma olen liiga vana selle rolli jaoks, aga siis hakkas ta mind veenma, ühesõnaga ta kirjutas palju asju teistmoodi." lisas Rämmeld.

Rämmeldi sõnul ärgitas teda tükis kaasa tegema eelkõige iseenda surelikkuse tajumine.

"Minu isiklikuks motiiviks oli see, et kaks aastat tagasi oli mul esimest korda elus tervisega rasked probleemid ja ma mõtlesin, et ma ikkagi tahaksin tulla alglätete juurde, ma olen alustanud ju teatris ja just minu õnn oli see, et ma olin Hermaküla ja Toomingaga ja tahtsin olla laval, aga mitte päris üksinda, nii et sel korral on siin ka üllatusi," ütles Rämmeld.

Etendus kestab ligi tund aega ja seda mängitakse sel kevadel Endla küünis kümnel korral.