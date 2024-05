Endla teatris esietendub menukas prantsuse komöödia

Möödunud aastal parima komöödia kategoorias Prantsuse teatriauhinnale nomineeritud näidend on kirjutatud kaks aastat tagasi ja on Prantsusmaal väga menukas. Komöödia räägib pensionile jäänud raskelt haigest endisest suhtekorraldusfirmajuhist, kes kutsub kokku oma perekonna, et enne surma suhted korda saada.

"Ta on oma perekonna üle valitsenud. Arvatavasti on tema sõna alati peale jäänud ja ta pole väga teiste arvamusest hoolinud. Ega see klaarimine väga kerge pole. Minevikust kerkib selliseid mälestusi, mida on väga-väga keeruline siluda," selgitas lavastaja Ingomar Vihmar.

Vihmari sõnul on loo keskmes inimsuhete keerukus, kuid ka tahe leppida ja leida lahendusi, isegi, kui oskused selleks puuduvad.

"Kõik lähtub suhetest perekonna sees. Tegelikult see, millised on suhted perekonnas või, näiteks, ema-isa vahel, peegeldub ju ümbritsevas maailmas. Maailma praegune olukord on ka tegelikult omavaheliste suhete peegeldus," lisas lavastaja.

Kui lavastuse nimitegelast Richard III mängib Endla näitleja Sander Rebane, siis perekonna kokku kutsunud isa mängib külalisena Indrek Taalmaa. Taalmaa sõnul üritab tema tegelaskuju omal peenel moel näidata, kui väga ta vajab suhtlust oma perega.

"Need meetodid on muidugi natukene küsitavad, aga siiski, see näitab, et inimene ikkagi vajab armastust ja andestust," rääkis Taalmaa. Taalmaa sõnul eristub PH-ks kutsutav perepea teistest tegelastest, kuid mille poolest, jäägu üllatuseks

Laupäeval Endlas esietenduvas lavastuses teevad veel kaasa Endla näitlejad Kleer Maibaum, Sten Karpov, Liis Karpov, Priit Loog ja Fatme Helge Leevald ning külalisena Saara Pius ja Siim Angerpikk.