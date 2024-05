Samel: koostöönäitus Esther New Yorgi Eesti Majas on kohaspetsiifiline mess

Kunstimess Esther on New Yorgis asuvasse Eesti Majja kokku toonud 26 galerii kunstiprojektid üle maailma.

"Tegelikult ma tahtsin ammu teha midagi New Yorgis ja kutsusin Margotit aasta aega tagasi New Yorgi Eesti Majja, et äkki saaks siin midagi teha, et kutsume paar sõpra ja teeme viis galeriid. Margot kohe pakkus, et äkki 20 on sobiv number ja lõpuks tuli kokku 26 galeriid," ütles näituse korraldaja, Temnikova ja Kasela galerii omanik Olga Temnikova.

Lisaks Eesti ja New Yorgi galeriidele on koostöönäitusel esindatud kunstiasutused Aasiast Lõuna-Ameerikani.

"Siin on Peruu tekstiilikunstniku Cristina Flores Pescoràni tööd. Mõnikord tuleb keha ravimiseks esmalt tervendada hinge. Nii et need kudumid on peaaegu nagu meditatsioon, välised protseduurid, mida tehakse tervendamisrituaalides," ütles Ginsberg +Tzu galerii juhataja Claudia Pareja.

Erinevalt tavapärastele messidele, pakub Esther põnevat alternatiivi, paigutades kunstiteosed valgete seinte asemel hoopis kodusemasse keskkonda.

"See on väga kohaspetsiifiline mess. Paljud galeristid ja paljud galeriid, kes tõid siia oma näituseid ja kunstnikke, mõtlesid, et kuhu nurka nad tahaksid midagi panna, missugust klaverit nad tahaksid kasutada. See ei ole selline white box trade fare tüüpi mess ja just see oli meie jaoks väga oluline," ütles näituse korraldaja, Margot Sameli galerii omanik Margot Samel.

Tavapäratu keskkond tekitas messi avapäeval elevust nii kunstnike, galeristide kui ka kollektsionääride hulgas.

"Tavaliselt me ei riputaks töid halli tapeedi peale või lühtri külge, kuid tegelikult näeb see imeline välja. Nagu ma varem ühe kollektsionääriga arutasin, kui ostad mõne teose oma koju, mis läheb seinale, ei ole ta valges kuubikus, vaid mõne teise kunstniku teose kõrval. Nii et mõnes mõttes on see väga kaval lähenemine," lisas Apalazzo galerii juhataja Valeria Gemelli.

"Mulle meeldib see paigutus, kuidas galeriide teosed on selles kaunis ruumis segunenud. Ma arvan, et galeriid on väga hea kvaliteediga," ütles kollektsionäär Cordula von Keller.

Esimest korda toimuv kunstimess Esther jääb New Yorgis asuvas Eesti Majas kõigile huvilistele avatuks 4. maini.