Valgas toodi publiku ette muusikaline luuleteos "Piir"

Piiri võib tõlgendada eri moodi ja seda väljendab ka kantaat, mis toob lavale nii Soome kui ka Eesti tippmuusikud – kitarrist Tiit Petersoni, bariton Ville Rusaneni ja viimasel ajal otse piirilinnas Valgas töötava föödimängija Neeme Punderi.

"Piir võib olla nii keeruline kui ka viljakas. Loojana olen huvitatud sellest, et ületada enda piire. See tähendab muidugi seda, et ma ise arenen oma teosega. Seekord olen ületanud piire nii, et olen valinud sellise muusikute koosseisu, kellega koos töötada. Olen teinud teose, mille sarnast vähemalt mina pole varem teinud," rääkis helilooja Olli Kortekangas.

Kuigi kantaati hakati kavandama enne Ukraina sõja algust, muutis Venemaa agressioon piiride teema veel mitmetahulisemaks.

"Piirid on alati olnud, aga oluline on see, et inimene ületab neid piire. Tähtis on ka see, et ta saab aru sellest, kus need piirid käivad. Me ei räägi ainult riikidevahelistest piiridest. Selles teoses on kolm tasandit," lausus Tuglase seltsi juhataja Jaana Vasma.

Lähiaastatel esitatakse kantaati ka teistes Euroopa kultuuripealinnades, mis samuti piiriga lähedalt seotud.

Kolmapäeval on kahe riigi muusikud Narvas.