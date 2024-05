Tõnu Pedaru Röövel Ööbikust: me muutume kogu aeg

Indie-bänd Röövel Ööbik üllitas peale 15-aastast pausi uue albumi. Plaadifirma Umblu alt välja antud "Transcent" on bändi kuues kauamängiv. Röövel Ööbiku laulja Tõnu Pedaru sõnul on lood argistest asjadest.

"See on tõesti tehtud siin ja praegu ja räägib ära, mis maailmas toimub, mis siin tegelikult toimub ja samal ajal ei jäta puutumata ka inimsuhteid: võimukiusatus, pettumused ja rõõm. Igapäevased, argised asjad," tutvustas Pedaru.

Röövel Ööbikule praegusesse koosseisu annab oma hääle Tõnu Pedaru, Raul Saaremets on trummidel ja Sten Šeripov mängib kitarri. Lisaks põhituumikule on uuel albumil ka mitmeid külalisesinejaid.

"Eliann Tulve laulis ja Edith Karlson laulis ja Mart Avi laulis. Allan Hmelnitsk mängis omatehtud saksofoni ja Vaiko Eplik mängis Wurlitzeril kaasa. Tegelikult oleks võinud rohkemgi neid olla. Järgmine kord võib-olla kutsume rohkem rahvast kaasa, täitsa hea on," kiitis Pedaru.

Röövel Ööbik on erinevates kooslustes tegutsenud juba 1980ndatest aastatest. "Me koguaeg muutume ja me oleme ju eklektiline bänd. Kui me alustasime, siis me tegime ju metal'ist kuni folkmuusikani. Raske on lahterdada," ütles laulja.

Album "Transcent" on homsest saadaval nii vinüülina plaadipoodides kui ka voogedastusplatvormidel. Plaadiesitluskontsert toimub Paavli Kultuurivabriku sünnipäeval 31. mail.