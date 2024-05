Galerii: draamateater toob Uuemõisas publiku ette kirjanik Elin Toona loo

"Üks helevalge tuvi" põhineb Elin Toona mälestustel ja tema autobiograafilistel teostel "Pagulusse. Lugu elust, sõjast ja rahust", "Lotukata", "Kolm valget tuvi" ja "Ella". Värske lavalugu räägib kodust põgenemisest, koduigatsusest ja koju tagasipöördumisest.

1944. aastal, vahetult enne Punaarmee sissetungi, põgenes seitsmeaastane Elin Toona koos ema ja vanaemaga kodulinnast Haapsalust. Pagulasteekond viis Elini Saksamaale, Inglismaale ja viimaks Ameerikasse. Alles 2021. aastal kolis Elin Toona tagasi Eestisse, oma kodumaale. "Üks helevalge tuvi" on lugu sõjast ja selle tagajärgedest lapse silme läbi.

Lavastaja Mari-Liis Lill tõdes, et kuigi loo peategelane sattus elama väga keerulistel aegadel ja tema loos on mitmeid traagilisi noote, ei ole ta ammu niivõrd palju naernud kui "Ühe helevalge tuvi" proovides. "Nagu on öelnud Elin Toona ise: "Tähtis on mitte kaotada huumorimeelt.""

Lavastust mängitakse Uuemõisa mõisa idatiivas. "Uuemõisa mõisast teatakse eelkõige selle peahoonet, kus asub praegu kool ja perekonnaseisuamet. Aga meie mängime mõisa idatiivas, mis on aastaid olnud inimestele suletud ja seetõttu on ruumis alles kõik erinevate aegade kihistused – mõisasambad kohtuvad eestiaegse seinamaalingu ja nõukogudeaegse tööstuslambiga, selles ruumis on kogu Eesti viimase sajandi ajalugu kontsentreeritud kujul, meie näitemängus kulgeb aga ühe inimese elu läbi sajandi, nii et nad täiendavad teineteist väga hästi," kirjeldas ta.

"Ühe helevalge tuvi" autorid ja lavastajad on Mari-Liis Lill ja Priit Põldma, kunstnik Laura Pählapuu, helilooja Rasmus Puur, helikujundaja Raido Linkmann, valguskujundaja Priidu Adlas ja liikumisjuht Rauno Zubko. Osades Teele Pärn, Britta Soll, Kaie Mihkelson, Laine Mägi, Emili Rohumaa, Kristo Viiding, Richard Ester, Daniel Coll.